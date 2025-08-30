Общество 30.08.2025 в 15:17

Новый светофор появился на улице Бабушкина в Улан-Удэ

Власти города демонтируют «лежачего полицейского» после запуска светофорного объекта
Текст: Станислав Сергеев
На улице Бабушкина в Улан-Удэ введен в эксплуатацию новый светофор, установленный на пешеходном переходе вблизи дома №5. Как сообщает Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города, светофор заработал в тестовом режиме и уже синхронизирован с близлежащими светофорными объектами для минимизации заторов.

Важным изменением станет демонтаж искусственной неровности («лежачего полицейского»), который планируется провести в ближайшее время. Как пояснили в комитете, необходимость в искусственной неровности исчезла благодаря установке светофора.

Новый светофорный объект призван повысить безопасность пешеходов, особенно детей и пожилых людей, улучшить организацию дорожного движения на участке и снизить риск ДТП на ранее нерегулируемом переходе.

Водителям рекомендовано соблюдать сигналы светофора даже в тестовом режиме и заблаговременно снижать скорость в зоне перехода. Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и убеждаться в остановке транспорта, даже при разрешающем сигнале.

