Новый светофор появился на улице Бабушкина в Улан-Удэ

На улице Бабушкина в Улан-Удэ введен в эксплуатацию новый светофор, установленный на пешеходном переходе вблизи дома №5. Как сообщает Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города, светофор заработал в тестовом режиме и уже синхронизирован с близлежащими светофорными объектами для минимизации заторов.Важным изменением станет демонтаж искусственной неровности («лежачего полицейского»), который планируется провести в ближайшее время. Как пояснили в комитете, необходимость в искусственной неровности исчезла благодаря установке светофора.Новый светофорный объект призван повысить безопасность пешеходов, особенно детей и пожилых людей, улучшить организацию дорожного движения на участке и снизить риск ДТП на ранее нерегулируемом переходе.Водителям рекомендовано соблюдать сигналы светофора даже в тестовом режиме и заблаговременно снижать скорость в зоне перехода. Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и убеждаться в остановке транспорта, даже при разрешающем сигнале.Фото: скриншот