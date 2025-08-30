В Улан-Удэ обсудили будущее Ошурковского месторождения

29 августа состоялось межведомственное совещание по перспективам развития месторождения апатитовых руд в Иволгинском районе Бурятии. В обсуждении приняли участие представители республиканского правительства, депутатского корпуса, органов власти, а также эксперты научного сообщества, общественности и жители села Ошурково.

«Былые проекты оказались неудачными, – констатировал заместитель председателя правительства Республики Бурятия Вячеслав Сухоруков. – Однако на сегодняшний день у инвесторов есть лицензия, есть намерение провести проектно-изыскательские работы, а также есть желание сотрудничать с общественностью…».

Работа над легендарным проектом продолжается: лицензия сохраняет свою силу в полном объеме, несмотря на идущий процесс ее переоформления на ООО «АпатитАгро». Директор компании Александр Баранов, как он сам рассказал присутствующим, обладает большим опытом работы в горно-обогатительной отрасли:

– Вся моя трудовая деятельность связана с производством и добычей полезных ископаемых. В последние десять лет я занимал должность главного инженера на горно-обогатительном комбинате. Что касается наличия лицензии у «АпатитАгро», могу подтвердить, что у нас есть действующая лицензия. Что касается сотрудничества с РМК, компания выступает инвестором проекта, предоставляя нам услуги, так как имеет опыт разработки подобных проектов, – рассказал Баранов.

Несмотря на столь авторитетное подтверждение и раскрытие деталей сотрудничества присутствующие в зале продемонстрировали сдержанную реакцию.

– Тем не менее вопросов остается много, – засвидетельствовал текущее положение дел Вячеслав Сухоруков.

Межведомственное совещание посвятили детальной проработке неуточненных моментов, связанные с возможной добычей апатитов. В ходе заседания представители компаний-партнеров презентовали комплексный план, включающий применение современных технологий. Особое внимание они, разумеется, уделили мерам снижения экологической нагрузки.

С докладом выступила вице-президент по экологической и промышленной безопасности компании-партнера Наталия Гончар. Она представила ключевые аспекты проекта: текущее состояние, планы на ближайшую перспективу и долгосрочные векторы развития.

«В ходе публичных слушаний мы получили определенное количество вопросов, предложений и комментариев. Разделить их все можно на несколько блоков: анализ воздействия на водные объекты, влияние на качество атмосферного воздуха, потенциальное распространение радиации, расположение объектов вблизи кладбища и пр. – коротко перечислила Наталия Гончар. – Ключевым предметом обсуждений по-прежнему остается роза ветров и ее потенциальное влияние на распространение выбросов».

По данным Бурятского ЦГМИ – филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» преобладающее направление имеют западные ветра. Это значит, что с подветренной стороны находятся села Ошурково, Сотниково и город Улан-Удэ.

«В очередной раз хочу отдельно отметить, что никаких буровзрывных работ проводиться не будет, – подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК. – Данное решение полностью исключает сейсмическое воздействие и предотвращает риски негативного влияния на подземные и поверхностные воды, а также на состояние атмосферного воздуха».

Для разработки месторождения планируется применять открытый способ (карьер) с использованием фрезерных комбайнов.

Добываемый апатитовый концентрат должен будет использоваться для производства минеральных удобрений на предприятие в Челябинской области. Однако этот план относятся к долгосрочной перспективе – в настоящее время проект находится на стадии подготовки к геологоразведочным работам.

В завершение презентации заместитель председателя правительства обратил внимание на принципиальный аспект.

– Осознает ли компания финансовые риски в случае отрицательных результатов геологоразведочных работ, которые могут привести к прямым убыткам, где единственным положительным итогом станет лишь полученный опыт? – поинтересовался Вячеслав Сухоруков.

Наталия Гончар дала исчерпывающий ответ: «Перед приобретением лицензии мы провели тщательный анализ архивных материалов и имеющегося опыта, что подтверждает высокую квалификацию наших специалистов. Текущие исследования носят уточняющий характер и не вызывают сомнений в промышленном потенциале месторождения. Проведенная оценка убедительно доказывает возможность экологически безопасной разработки. Что касается экономической составляющей – мы рассматриваем проект как коммерчески перспективный», – заявила она.

Главный научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН подчеркнул, что республика заинтересована в повышении благосостояния населения, однако экологическая безопасность остается приоритетом.

– Мы – республика – претендуем на то, чтобы наш народ жил лучше и богаче <...> Я был у истоков первой экспертизы, запретившей строить Ошурковский комбинат, потому что тогда были бы буровзрывные работы. Сегодня идет экскавация селективным способом, путем фрезерной отработки блоков и вывоза их на обогатительный комбинат. Отрицательное влияние, безусловно, будет. Но мы – наука – вместе с хозяевами будущего комбината должны минимизировать потенциальные проблемы…, – высказался академик Арнольд Тулохонов.

Таким образом, освоение Ошурковского месторождения станет мощным драйвером социально-экономического развития не только Иволгинского района, но и всей Республики Бурятия. Создание 600 новых рабочих мест даст значительный импульс к росту благосостояния населения и заложит основу для устойчивого развития региона на долгосрочную перспективу.