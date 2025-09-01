Общество 01.09.2025 в 17:34

Мэр Улан-Удэ: «В новой современной школе у вас всё получится»

Игорь Шутенков поздравил учеников, родителей и педагогов обновленной школы
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: «В новой современной школе у вас всё получится»
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил на торжественной линейке учеников, родителей и педагогов школы №58 с Днём знаний. Здесь этим летом завершился масштабный капитальный ремонт. 

– Очень рад, что этот день, 1 сентября, мы встречаем с вами в этой замечательной, обновлённой школе. Мы все вместе и учителя, и подрядчики — старались сделать её уютной, красивой, современной, в общем, классной. Пользуйтесь ею на здоровье! Сегодня наши первоклассники впервые перешагнут порог школы. И, ребята, перед вами откроется удивительный мир — мир знаний. Вас ждут замечательные и интересные уроки, весёлые переменки, новые друзья. И я бы хотел, чтобы у вас всегда было любопытство в глазах. Тогда у вас всё будет получаться, – поздравил учеников Игорь Шутенков. 

Капитальный ремонт школы выполнен в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети». На обновление школы направлено более 114 млн рублей, дополнительно на мебель, оборудование и благоустройство территории выделено ещё 9,5 млн рублей.

Теперь школа полностью оснащена новой мебелью, современным оборудованием и готова к приёму учеников.

– Вы подарили нам замечательную, новую, прекрасную школу. Спасибо вам огромное. Дети, а вам я хочу пожелать беречь этот прекрасный подарок, - обратился к собравшимся директор школы №58 Роман Леонтьев.

В школе отремонтированы фасад и кровля, заменены инженерные и слаботочные сети, обновлены полы, двери, санузлы, пищеблок и актовый зал. Оборудованы новые кабинеты – ОБЖ и психолога. Модернизированы системы безопасности: пожарная сигнализация, видеонаблюдение, речевое оповещение, контроль доступа. Территория благоустроена, оборудована пешеходная дорожка.

– Школа стала более современной. Раньше не было интерактивных досок. Теперь можно смотреть на уроках всякие видео. И кабинеты теперь стали красивые, – поделился впечатлениями девятиклассник Гэсэр.

Современная школа – это не только новые стены и мебель, но и уверенность родителей в том, что их дети учатся в комфортных и безопасных условиях.

– Очень приятно, что у нас школа так обновилась. Что было – что стало: очень большая разница. Приятно, что мы детей в первый класс повели в такие замечательные стены, – сказала мама ученицы первого класса Валентина.
