Общество 02.09.2025 в 10:45

Физрук из Бурятии сделал предложение своей возлюбленной на линейке

Оба являются педагогами
A- A+
Текст: Карина Перова
Физрук из Бурятии сделал предложение своей возлюбленной на линейке
Фото: соцсети

В Муйском районе Бурятии учитель сделал предложение своей возлюбленной прямо на линейке в День знаний. Вячеслав работает физруком в 1-й школе Таксимо. А его избранница Татьяна – педагогом начальных классов в СОШ № 3.

Мужчина позвал её замуж на глазах учеников и коллег. Вышел с букетом алых роз. 

«Хочу создать семью педагогов. Я полюбил вас в день нашей первой встречи. Люблю и сейчас, и буду любить до конца своих дней», - сказал Вячеслав.

Женщина под восторженный визг учеников сказала заветное «да».

Теги
предложение педагоги День знаний

Все новости

В Улан-Удэ красят трамвайные опоры
02.09.2025 в 11:53
Главная оппозиционная сила Монголии желает выиграть выборы президента страны
02.09.2025 в 11:29
Улан-удэнцы массово влетают на штрафы за неправильную парковку
02.09.2025 в 11:20
В Бурятии возводят «Врата открытия возможностей»
02.09.2025 в 11:20
В Бурятии ждут заявлений от беременных студенток
02.09.2025 в 10:54
Физрук из Бурятии сделал предложение своей возлюбленной на линейке
02.09.2025 в 10:45
В Улан-Удэ возле жилого дома нашли гранату
02.09.2025 в 10:36
Улан-Удэ готовится к цветочному забегу
02.09.2025 в 10:20
В Улан-Удэ молодой горожанин жил за счет уличных автоматов
02.09.2025 в 10:19
Полицейские спасли туристов, заблудившихся в горах Бурятии
02.09.2025 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ красят трамвайные опоры
Обновление идет и днем, и ночью
02.09.2025 в 11:53
Улан-удэнцы массово влетают на штрафы за неправильную парковку
Нарушения им обходятся от 3 до 50 тысяч рублей
02.09.2025 в 11:20
В Бурятии возводят «Врата открытия возможностей»
Сооружение строят на территории Шибертуйского дацана
02.09.2025 в 11:20
В Бурятии ждут заявлений от беременных студенток
С 1 сентября им значительно повысили размер пособия
02.09.2025 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru