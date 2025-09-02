Общество 02.09.2025 в 10:45
Физрук из Бурятии сделал предложение своей возлюбленной на линейке
Оба являются педагогами
Текст: Карина Перова
В Муйском районе Бурятии учитель сделал предложение своей возлюбленной прямо на линейке в День знаний. Вячеслав работает физруком в 1-й школе Таксимо. А его избранница Татьяна – педагогом начальных классов в СОШ № 3.
Мужчина позвал её замуж на глазах учеников и коллег. Вышел с букетом алых роз.
«Хочу создать семью педагогов. Я полюбил вас в день нашей первой встречи. Люблю и сейчас, и буду любить до конца своих дней», - сказал Вячеслав.
Женщина под восторженный визг учеников сказала заветное «да».