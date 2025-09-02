В Бурятии возводят «Врата открытия возможностей»

В Бичурском районе Бурятии на территории Шибертуйского дацана «Даша Лхундублин», расположенного возле священной горы Улаан-Хада, возводят «Врата открытия возможностей».

Накануне буддийский храм посетил председатель Народного Хурала Владимир Павлов. О ходе работ ему рассказал настоятель Шибертуйского дацана Данзан лама Тугутов. Так, основание ворот-ступы уже готово – оно сделано из камней местной почитаемой горы Хэрэг толгой.

Сооружение представляет собой каменную арку, в стены которой будут вложены реликвии с шести почитаемых мест Будды. В верхней части установят «Гоман субурган», его изготавливают в Китае.

«Простыми словами, «Гоман субурган» открывает тысячи дверей обратившимся верующим» - пояснил Данзан лама Тугутов.