Общество 02.09.2025 в 11:20

В Бурятии возводят «Врата открытия возможностей»

Сооружение строят на территории Шибертуйского дацана
Текст: Карина Перова
Фото: Народный Хурал Бурятии

В Бичурском районе Бурятии на территории Шибертуйского дацана «Даша Лхундублин», расположенного возле священной горы Улаан-Хада, возводят «Врата открытия возможностей».

Накануне буддийский храм посетил председатель Народного Хурала Владимир Павлов. О ходе работ ему рассказал настоятель Шибертуйского дацана Данзан лама Тугутов. Так, основание ворот-ступы уже готово – оно сделано из камней местной почитаемой горы Хэрэг толгой.

Сооружение представляет собой каменную арку, в стены которой будут вложены реликвии с шести почитаемых мест Будды. В верхней части установят «Гоман субурган», его изготавливают в Китае.

«Простыми словами, «Гоман субурган» открывает тысячи дверей обратившимся верующим» - пояснил Данзан лама Тугутов.

В Бурятии возводят «Врата открытия возможностей»
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
