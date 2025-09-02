Общество 02.09.2025 в 18:01
В Бурятии проверят дорожников, укладывающих асфальт в дождь
В случае обнаружения нарушений подрядчика заставят все переделать
Текст: Андрей Константинов
Упрдор «Южный Байкал» прокомментировал ситуацию с укладкой асфальта в дождь на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе. Случай имел место на участке дороги от Мухоршибири в сторону Саган-Нура и был снят на видео проезжавшими мимо автомобилистами.
«Укладка асфальтобетонной смеси на данном участке автодороги производилась при благоприятных погодных условиях на сухое и предварительно подгрунтованное покрытие. Осадки в виде дождя начались после устройства покрытия. На данном видео мы наблюдаем процесс уплотнения асфальта спецтехникой, что не является нарушением», - рассказали в «Южном Байкале».
В учреждении также отметили, что ГОСТ допускает проведение работ при моросящем дожде на предварительно подготовленный нижележащий слой. Тем не менее, дорожников все же проверят.
«Сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал» проведут дополнительный выезд на данный участок дороги для контроля производимых работ. По итогам выезда будут произведены лабораторные отборы проб асфальтобетона с последующим проведением испытаний в лаборатории управления. В случае получения результатов, не соответствующих ГОСТу, подрядчик за свой счёт выполнит работы по замене уложенного покрытия», - заявили в «Южном Байкале».
Тегиремонт дороги