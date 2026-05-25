Общество 25.05.2026 в 11:00
В Улан-Удэ пройдет главное комплектование детских садов
Детей автоматически распределит 28 мая компьютерная программа
Текст: Петр Санжиев
Столица Бурятии готовится к первому этапу зачисления новых воспитанников в детсады. В них есть 5393 свободных места, в т. ч. 3148 для детей от года до трех лет.
Половина всех мест предназначена для детей из общей очереди. Другую половину отдадут детям из льготных категорий. Всего в очереди детей от рождения до 8 лет в городе насчитывается 7861.
В целом, отмечают в комитете по образованию мэрии Улан-Удэ, в последние три года наблюдается падение числа детей дошкольного возраста (особенно старшего дошкольного возраста). За три года их количество сократилось за три тысячи. Это привело к снижению переуплотненности центральных детсадов и детсадов в «спальных» микрорайонах. Конечно, повлияло и строительство новых садиков.
28 мая планируется распределить по садикам примерно 3500 детишек. Позднее, летом укомплектование продолжится.
Говоря о льготниках, отметим, что дети участников спецоперации получают места в течение недели. Если СВО-ребенка хотят перевести из садика в садик, то это делают тоже за неделю. Всего же льготных категорий более десяти. Это дети из многодетных семей, дети родителей-одиночек, дети-инвалиды, дети прокуроров, таможенников и др. Все свободные места в детсадах заполнить, вероятно, не получится. Например, в Звездном, на Дивизионной. Что будет с свободными мощностями? Комитет по образованию города решает этот вопрос, используя помещения для продленки для учеников младшей школы.
