Общество 25.05.2026 в 11:12

В Бурятии лесники столкнулись в лесу с семьей косолапых

Медведицу и троих медвежат встретили при патрулировании
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии в минувшие выходные лесники повстречались с целым семейством косолапых. В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что медведицу и троих ее еще совсем маленьких медвежат увидели при патрулировании лесов в Бичурском районе. Встреча закончилась мирно, так как мама с детенышами поспешила уйти подальше от людских глаз.

Накануне подобная встреча произошла и в Байкальске Иркутской области. Водитель проезжая по дороге заснял животных на камеру.

Напомним, что при встрече с медведем важно сохранять спокойствие и действовать в зависимости от ситуации, но лучше подобного «знакомства» все же избежать. Для этого передвигайтесь группами, а не по одиночке. Шумите, пойте песни или громко разговаривайте, стучите по деревьям, используйте свистки, колокольчики на рюкзаке. Это сигнализирует медведю о присутствии людей и снижает вероятность внезапного столкновения.  Избегайте густых зарослей, медвежьих троп, берегов рек и нерестилищ в сумерки, на рассвете и ночью. И никогда не приближайтесь к медвежатам. Даже если взрослого зверя не видно, лучше медленно удалиться — медведица точно где-то рядом. 

Фото: скриншот РАЛХ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
