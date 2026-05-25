В Бурятии лесники столкнулись в лесу с семьей косолапых

В Бурятии в минувшие выходные лесники повстречались с целым семейством косолапых. В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что медведицу и троих ее еще совсем маленьких медвежат увидели при патрулировании лесов в Бичурском районе. Встреча закончилась мирно, так как мама с детенышами поспешила уйти подальше от людских глаз.

Накануне подобная встреча произошла и в Байкальске Иркутской области. Водитель проезжая по дороге заснял животных на камеру.

Напомним, что при встрече с медведем важно сохранять спокойствие и действовать в зависимости от ситуации, но лучше подобного «знакомства» все же избежать. Для этого передвигайтесь группами, а не по одиночке. Шумите, пойте песни или громко разговаривайте, стучите по деревьям, используйте свистки, колокольчики на рюкзаке. Это сигнализирует медведю о присутствии людей и снижает вероятность внезапного столкновения. Избегайте густых зарослей, медвежьих троп, берегов рек и нерестилищ в сумерки, на рассвете и ночью. И никогда не приближайтесь к медвежатам. Даже если взрослого зверя не видно, лучше медленно удалиться — медведица точно где-то рядом.

Фото: скриншот РАЛХ