В Джидинском районе открыли движение после размыва дороги

В Джидинском районе Бурятии возобновили движение на региональной дороге. В настоящее время на участке 159-169 км автодороги Гусиноозёрск–Петропавловка–Закаменск–граница с Монголией (местность Торейский луг) уровень воды спал. Открыто движение для всех видов транспорта.

- В ближайшее время специалисты произведут обследование данного участка для определения объемов материалов, необходимых для восстановления дорожного полотна, и приступят к работам, - сообщили в минтрансе республики.

Напомним, что ситуация с размывом дороги возникла в конце прошлой недели во время обильных ливней и выхода воды из местной реки. Спасатели оказывали помощь местным жителям, пострадавшим от паводка. Людей переправляли, а также снабжали продуктами и предметами первой необходимости.

Фото: минстранс РБ