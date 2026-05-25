Общество 25.05.2026 в 10:35

В Джидинском районе открыли движение после размыва дороги

Ремонтом дорожного полотна займутся уже в ближайшее время
Текст: Елена Кокорина
В Джидинском районе Бурятии возобновили движение на региональной дороге. В настоящее время на участке 159-169 км автодороги Гусиноозёрск–Петропавловка–Закаменск–граница с Монголией (местность Торейский луг) уровень воды спал. Открыто движение для всех видов транспорта.

- В ближайшее время специалисты произведут обследование данного участка для определения объемов материалов, необходимых для восстановления дорожного полотна, и приступят к работам, - сообщили в минтрансе республики.

Напомним, что ситуация с размывом дороги возникла в конце прошлой недели во время обильных ливней и выхода воды из местной реки. Спасатели оказывали помощь местным жителям, пострадавшим от паводка. Людей переправляли, а также снабжали продуктами и предметами первой необходимости.

Фото: минстранс РБ

 

 

