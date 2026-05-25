В Улан-Удэ вновь приходит «Чистый четверг»





28 мая на акцию «Чистый четверг» планируется привлечь около 500 человек. Уберут примерно 22 территории. Мэрия города призывает всех неравнодушных обязательно присоединиться к акции и сделать Улан-Удэ чище.





«Чистый четверг» проводится с 2024 года. Отмечается, что в акции стали активнее участвовать жители ДНТ и другого частного сектора.



На совещании в мэрии райадминистрациям поручили определить потребность в установке видеокамер в местах, где отмечаются регулярные «мусорные» нарушения, и где свалки возникают вновь и вновь, несмотря на их регулярную уборку. Сейчас есть пять камер в качестве «пилотного проекта». В этом году работу хотят продолжить.

Санитарно-гигиеническая акция пройдет в этом теплом сезоне 28 мая, а также 25 июня, 30 июля и 27 августа. В районах города утвердили планы работ в различных загрязненных местах, планы по привлечению к ним различных организаций всех форм собственности, жителей многоквартирных домов и частного сектора.