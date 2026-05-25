Общество 25.05.2026 в 12:06

В Улан-Удэ вновь приходит «Чистый четверг»

Горожане уменьшают объем мусора, который придется убирать осенью
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
Санитарно-гигиеническая акция пройдет в этом теплом сезоне 28 мая, а также 25 июня, 30 июля и 27 августа. В районах города утвердили планы работ в различных загрязненных местах, планы по привлечению к ним различных организаций всех форм собственности, жителей многоквартирных домов и частного сектора. 

28 мая на акцию «Чистый четверг» планируется привлечь около 500 человек. Уберут примерно 22 территории. Мэрия города призывает всех неравнодушных обязательно присоединиться к акции и сделать Улан-Удэ чище. 

«Чистый четверг» проводится с 2024 года. Отмечается, что в акции стали активнее участвовать жители ДНТ и другого частного сектора.

На совещании в мэрии райадминистрациям поручили определить потребность в установке видеокамер в местах, где отмечаются регулярные «мусорные» нарушения, и где свалки возникают вновь и вновь, несмотря на их регулярную уборку. Сейчас есть пять камер в качестве «пилотного проекта». В этом году работу хотят продолжить.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
