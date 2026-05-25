Общество 25.05.2026 в 10:51

В Улан-Удэ за реконструкцией Арбата следят по камерам

А для контроля качества и сроков работ ежедневно проводят выездные совещания
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ в рамках реконструкции Арбата завершён один из самых трудоёмких этапов работ. 

– На одной из сторон полностью завершены земляные работы, выполнена прокладка ливневой канализации и основных коммуникаций. Для контроля качества и сроков работ на объекте установлены камеры видеонаблюдения. В настоящее время подрядчики приступили к доставке и укладке щебневого основания, которое станет фундаментом для будущей гранитной плитки. Работы идут с опережением графика, – рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Доржо Батоцыренов.


Напомним, в ходе реконструкции на Арбате заменят инженерные сети: ливневую канализацию и линии электроснабжения. Также там перенесут воздушные кабели под землю, чтобы сделать улицу более безопасной и эстетичной.

В проекте благоустройства особое внимание уделено знаковым объектам. Легендарные торшеры будут отреставрированы и получат новую подсветку, фонтан «Рыбки» станет современным «сухим» с декоративными арками, а знаменитые скульптуры и арт-объекты установят на новые гранитные постаменты.

После завершения инженерной подготовки начнётся укладка бетонной подушки и плитки из натурального гранита. В этом году на улице также установят новые малые архитектурные формы, смонтируют системы полива, освещения и завершат работы по водоотведению.

Как отметили в мэрии, для контроля качества и сроков работ ежедневно проводятся выездные совещания с участием всех ответственных сторон.
