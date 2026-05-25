Происшествия 25.05.2026 в 10:39
В Бурятии водитель без прав снес электроопору
Мужчина угодил в больницу
Текст: Карина Перова
За три дня в Бурятии произошло 42 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.
Вчера около 17 часов в селе Цолга Мухоршибирского района 38-летний водитель автомашины «Тойота Карина» не справился с управлением и врезался в электроопору, сбив её.
В ГАИ республики подчеркнули, что у мужчины не было права управления ТС. Автомобилиста с травмами доставили в медицинское учреждение.