В Бурятии водитель без прав снес электроопору

За три дня в Бурятии произошло 42 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Вчера около 17 часов в селе Цолга Мухоршибирского района 38-летний водитель автомашины «Тойота Карина» не справился с управлением и врезался в электроопору, сбив её.

В ГАИ республики подчеркнули, что у мужчины не было права управления ТС. Автомобилиста с травмами доставили в медицинское учреждение.