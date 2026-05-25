



Движение трамваев закрыто с Элеватора в сторону центрального рынка и с техникума строительства и городского хозяйства в сторону площади Советов. Вагоны следуют по измененным маршрутам.





Аварийная бригада выехала на пересекционирование, отметили в МУП «Управление трамвая».



Часть Улан-Удэ осталась без света. Электроэнергию отключили на улицах Геологическая, Бабушкина, Банзарова. Как сообщили в диспетчерской службе, ориентировочное время включения – 4 часа. Причина пока не уточняется.