В Бурятии идет розыск 43-летнего мужчины

В Бурятии разыскивают разыскивают без вести пропавшего 43-летнего Николая Будаина, проживающего в г. Улан-Удэ по ул. Банзарова. С 12 апреля 2026 года он не выходит на связь с родственниками. В полиции добавляют, что не исключается вероятность того, что мужчина уехал на вахту.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 45 лет, худощавого телосложения, рост чуть выше 170 см. Часто носит солнцезащитные очки. Предположительно был одет в чёрную кепку и куртку того же цвета.

При наличии любой информации о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефонам 8 983 535 60 91 или 102.

