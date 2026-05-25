Председатель Хурала Бурятии поздравил выпускников с окончанием школы

От имени депутатов республиканского парламента - Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с окончанием школы! Теперь вы отправляетесь во взрослую жизнь.Идите по ней твёрдо, уверенно, добивайтесь поставленных целей, воплощайте свои самые смелые мечты.Пусть знания, полученные в школе, помогут каждому из вас сделать правильный выбор профессии, специальности, реализовать свои способности и таланты. Уверен, у вас всё получится. В добрый путь!В этот знаменательный день выражаю особую благодарность и признательность учителям за преданность своей нелёгкой и почетной профессии, за высокий профессионализм, за жизненную мудрость.Отдельные слова благодарности родителям за воспитание, поддержку, душевную теплоту и любовь к детям. Верю, они оправдают ваши надежды.Һургуулияа дүүргэжэ ябаа эрхим хүндэтэ hурагшадаа Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө hүүлшын хонхын баяраар халуунаар амаршалнаб! Таанадые hургаhан шадамар бэрхэ багшанартаа, энхэржэ үндылгэhэн түрэлхидтөө анда талархалаа, баяр баясхаланаа хүргэнэб. Ажабайдалай үргэн замтнай hаруул, урагшатай байхань болтогой!