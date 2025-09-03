Общество 03.09.2025 в 14:39

В Бурятии волонтеры помогли семье, в которой два сына погибли на СВО

Сельчанам крайне не хватало рук
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии волонтеры помогли семье, в которой два сына погибли на СВО
Фото: Комитет семей воинов Отечества РБ

В селе Романово Кабанского района Бурятии добровольцы помогли по хозяйству семье, в которой два сына героически погибли на специальной военной операции.

Сельчанам крайне не хватало рук. Поэтому они направили заявку в Комитет семей воинов Отечества РБ.

К ним на выручку отправили молодых ребят – волонтеров отряда «Чистые сердца» поселка Селенгинск и воспитанников Кабанского центра помощи детям. Юноши раскололи дрова и выкопали сливную яму. 

Теги
волонтеры

Все новости

60 ягнят из Бурятии не пустили в Оёк
03.09.2025 в 15:42
Здоровый образ жизни и вакцинация
03.09.2025 в 14:55
В Бурятии волонтеры помогли семье, в которой два сына погибли на СВО
03.09.2025 в 14:39
Освоить, не навредив
03.09.2025 в 14:22
«Дочка думала, что сможет перелезть»
03.09.2025 в 14:16
Понять и простить
03.09.2025 в 14:03
Автошкола в Бурятии штамповала «липовых» водителей
03.09.2025 в 13:48
В Бурятии две отважные школьницы не испугались огня
03.09.2025 в 13:43
На Шишковке в Улан-Удэ пальнула пушка
03.09.2025 в 13:07
Начался завершающий этап
03.09.2025 в 12:48
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
60 ягнят из Бурятии не пустили в Оёк
Нелегальную перевозку пресекли госинспекторы Россельхознадзора
03.09.2025 в 15:42
Здоровый образ жизни и вакцинация
Надежный щит для ребенка против гриппа
03.09.2025 в 14:55
Понять и простить
Перекопанный город не причина для беспокойства
03.09.2025 в 14:03
Автошкола в Бурятии штамповала «липовых» водителей
Их документы об обучении уже аннулировали
03.09.2025 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru