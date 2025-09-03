В Бурятии волонтеры помогли семье, в которой два сына погибли на СВО

В селе Романово Кабанского района Бурятии добровольцы помогли по хозяйству семье, в которой два сына героически погибли на специальной военной операции.

Сельчанам крайне не хватало рук. Поэтому они направили заявку в Комитет семей воинов Отечества РБ.

К ним на выручку отправили молодых ребят – волонтеров отряда «Чистые сердца» поселка Селенгинск и воспитанников Кабанского центра помощи детям. Юноши раскололи дрова и выкопали сливную яму.