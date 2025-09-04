Общество 04.09.2025 в 16:40

В Бурятии пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова

Он состоится в Иволгинском дацане
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова
Фото: архив «Номер один»

В Иволгинском дацане в Бурятии 25 сентября пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова (Этигэлтэ Хамба Ламын Найр). Торжественный хурал состоится, как это принято в последние годы, во Дворце Пандито Хамбо Ламы Этигэлова только с участием лам.

«Это особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе. После этого все желающие могут пройти на поклонение к нему во дворец», - отметили в дацане.

Также на спортивных площадках буддийского храма пройдут соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам мори урилдаан и стрельбе из национального лука сур харбаан. В состязаниях по борьбе примут участие не только мужчины в традиционных весовых категориях до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг, но и 12-летние юноши (рожденные в 2013 году). Это уже двенадцатое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове.

«Этот день – личный праздник Хамбо Ламы Этигэлова, поэтому его благословение будет особенно сильным и полезным для всех присутствующих», – сказал глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев.

Возрастное ограничение 12+

Теги
праздник Хамбо Лама Этигэлов

Все новости

«Мне выплатили 80 тысяч, а на ремонт машины нужно 300 тысяч»
04.09.2025 в 17:45
В Бурятском театре оперы и балета работает новый главный режиссёр
04.09.2025 в 17:29
Глава Бурятии похлопотал перед премьер-министром Монголии за карту МИР
04.09.2025 в 17:22
КРДВ поддержит реконструкцию ТЭЦ-2 в Улан-Удэ
04.09.2025 в 16:50
В Бурятии власти района сдали в аренду чужой земельный участок
04.09.2025 в 16:48
В Бурятии пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова
04.09.2025 в 16:40
Оценка проекта финансирования газопровода через Бурятию в Китай отложена до 2026 года
04.09.2025 в 16:27
Бизнесменам Бурятии помогут попасть на Wildberries
04.09.2025 в 16:06
Откачивать лужи в Улан-Удэ будут всю ночь
04.09.2025 в 16:04
Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда
04.09.2025 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
«Мне выплатили 80 тысяч, а на ремонт машины нужно 300 тысяч»
Сибирячка обвинила страховую компанию в обмане
04.09.2025 в 17:45
В Бурятии власти района сдали в аренду чужой земельный участок

Жительница Выдрино едва не лишилась земли из-за ошибки чиновников

04.09.2025 в 16:48
Откачивать лужи в Улан-Удэ будут всю ночь
Дороги города очищают круглосуточно
04.09.2025 в 16:04
Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда
Конкурс состоится в рамках фермерского фестиваля «Фермфест»
04.09.2025 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru