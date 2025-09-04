В Бурятии пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова

В Иволгинском дацане в Бурятии 25 сентября пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова (Этигэлтэ Хамба Ламын Найр). Торжественный хурал состоится, как это принято в последние годы, во Дворце Пандито Хамбо Ламы Этигэлова только с участием лам.

«Это особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе. После этого все желающие могут пройти на поклонение к нему во дворец», - отметили в дацане.

Также на спортивных площадках буддийского храма пройдут соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам мори урилдаан и стрельбе из национального лука сур харбаан. В состязаниях по борьбе примут участие не только мужчины в традиционных весовых категориях до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг, но и 12-летние юноши (рожденные в 2013 году). Это уже двенадцатое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове.

«Этот день – личный праздник Хамбо Ламы Этигэлова, поэтому его благословение будет особенно сильным и полезным для всех присутствующих», – сказал глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев.

