Зурхай на четверг, 4 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи; совершать омовение, вспахивать землю, создавать семью, подавлять духа Си и заниматься умиротворяющими делами.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; для торговли и дел, связанных с государством (возведение на должность, принятие законов и т. д.), сбора урожая, совершения обрядов по усопшим, освящения, празднеств, установки объектов почитания.Стрижка волос: к процветанию учения Будды.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: