Житель Красноярска с ножом напал на двух женщин в центре Улан-Удэ

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор 40-летнему мужчине, ранее неоднократно судимому за кражи и грабежи. Житель Красноярска, освободившись из мест лишения свободы в ноябре 2024 года, уже в сентябре 2025 года совершил два разбойных нападения с применением ножа на женщин в центре города. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима.Первое нападение произошло 23 сентября 2025 года в вечернее время. У дома по улице Ленина мужчина встретил незнакомую женщину, которая разговаривала по телефону. Увидев у неё в руке сотовый телефон, он достал нож, направил его в сторону потерпевшей и потребовал: «Отдай телефон, если не отдашь, я тебя зарежу!». Женщина, увидев лезвие, направленное в живот, сильно испугалась, стала прикрываться сумкой и ответила, что не отдаст телефон и сейчас вызовет полицию. Услышав это, нападавший убежал.Второе нападение он совершил буквально через несколько минут. Примерно в 18:42 того же дня мужчина зашёл в магазин женской одежды по улице Ленина. В руке он по-прежнему держал нож. Продавщица в этот момент находилась в глубине зала и не сразу заметила вошедшего. Нападавший подошёл к стойке, схватил четыре пары серег и направился к выходу.Продавец заметила это, побежала за ним и схватила за свитер уже в дверном проёме. На крыльце магазина между ними завязалась борьба. Женщине удалось вырвать у мужчины три пары серег. В ответ тот направил нож ей в живот и, по словам потерпевшей, кричал: «Отдай, уйди, я тебя зарежу!». Продавщица, несмотря на угрозу, сумела выхватить нож из руки нападавшего. В этот момент к магазину подошла та самая женщина, на которую мужчина напал минутой ранее. Увидев её, он поднял с крыльца одну пару серег и скрылся.Сотрудники полиции задержали нападавшего в тот же день во дворе дома по улице Свердлова. Потерпевшая опознала его сразу. При личном досмотре у мужчины изъяли одну пару похищенных серег, а также другие украшения, которые он успел взять в магазине.В суде житель Красноярска вину признал частично. Он утверждал, что не угрожал ножом продавщице, а женщине на улице просто «показал нож, чтобы напугать». Также он заявил, что дал признательные показания на следствии под давлением оперативников. Однако суд счёл эти доводы несостоятельными. Показания потерпевших, свидетелей и записи с камер видеонаблюдения полностью подтвердили версию обвинения.Особое внимание суд обратил на то, что мужчина освободился из колонии 29 ноября 2024 года, а уже через десять месяцев совершил два тяжких преступления. Суд признал в его действиях рецидив. В качестве смягчающих обстоятельств учли раскаяние, активное способствование расследованию, принесение извинений потерпевшим и состояние здоровья. Отягчающее - рецидив.Мужчину признали виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия) по обоим эпизодам. Окончательное наказание - 4 года колонии общего режима и ограничение свободы на 1,5 года после освобождения. Суд также взыскал с осуждённого процессуальные издержки - более 80 тысяч рублей.Фото: «Номер один»