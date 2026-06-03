Житель Бурятии купил в интернете водительские права и получил срок

В Улан-Удэ осудили мужчину, который почти три года ездил по поддельным правам. Он купил фальшивое водительское удостоверение в интернете за 20 тысяч рублей. Документ попался полицейским только весной 2026 года - во время обычной проверки на дороге. Экспертиза подтвердила: удостоверение грубая подделка, напечатанная на струйном принтере.Ещё в начале 2023 года мужчина через интернет заказал поддельные права. Заполнил на сайте анкету, отправил фото, указал номер телефона и заплатил 20 тысяч рублей. Через некоторое время ему пришла посылка с готовым удостоверением. Документ внешне выглядел как настоящий, но на самом деле был полностью поддельным. Мужчина этим не смутился и почти три года спокойно ездил по городу и районам.Всё вскрылось 28 февраля 2026 года. Около полудня на одной из улиц Улан-Удэ его остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина, не моргнув глазом, предъявил поддельное удостоверение. Но полицейские быстро заметили неладное - в их базе значился совершенно другой человек. Водительское удостоверение с такой же серией и номером было выдано на другое имя. Мужчина тут же сознался, что купил документ в интернете.Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке - без допроса свидетелей и изучения всех улик. Суд учёл, что мужчина работает, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетних детей и помогает больным родственникам. Однако отделаться штрафом не удалось. Экспертиза подтвердила, что удостоверение не просто не соответствует образцу, а напечатано на струйном принтере. Это не ошибка реестра, а сознательная подделка.Приговор - 5 месяцев ограничения свободы. Мужчине запретили выезжать за пределы района и менять место жительства без разрешения инспекции. Раз в месяц он обязан отмечаться. Поддельные права конфисковали. На свободе он остался. Но права управления лишили - законно их у него никогда и не было.Фото: «Номер один»