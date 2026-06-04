Общество 04.06.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 4 июня 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 4 июня 2026 года

В этот день до 16:46 лучше заниматься ответственными делами и наведением порядка, а уже после можно позволить себе больше свободы. Сегодня лучше не вступать в споры: четверг под управлением Юпитера усиливает как удачу, так и разногласия.

 

Овен

Сегодня отличный день для новых начинаний и переговоров. Ваши идеи поддержат, а вечер может принести приятную новость. Не стоит ссориться на работе или брать в долг — это не лучший период для долгов. В любви день хорош для кокетства и романтических встреч.

Телец

Возможны неожиданные предложения, которые могут оказаться выгодными. В отношениях вероятны перемены, а домашние заботы укрепят семью. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты, а на работе старайтесь проявить себя — начальство может присматриваться к вам.

Близнецы

Ваша находчивость принесет результат быстрее, чем тяжелый труд. Общение вдохновит, но будьте осторожны с льстецами. Не спорьте с руководством, лучше спокойно выполнять рутину. Возможны незваные гости.

Рак

Появится шанс завершить старые дела. Вечер лучше провести с семьей, а не за работой. В любви — хороший день для уединения и отдыха вдвоем.

Лев

Ваше мнение будет очень кстати, а творческие идеи могут быть отмечены премией. Не вступайте в чужие проекты и не делайте крупных покупок. Вечером займитесь домом и обсудите планы на отдых.

Дева

Удастся разобрать завалы и получить новую информацию. День хорош для учебы и карьерного роста. Будьте мягче с домашними и избегайте споров со старшими.

Весы

Возможен неожиданный денежный перевод или возврат долга. В коммерции придерживайтесь проверенных схем. Во второй половине дня возможен упадок сил — помогите родственникам, это даст разрядку.

Скорпион

Ваша цепкость поможет в переговорах, но не запускайте новые проекты и не подписывайте важные бумаги сегодня. Проведите время с близкими или займитесь домом.

Стрелец

Подъем сил и стремление к новому принесут финансовую отдачу к вечеру. Возможны приятные известия или новое знакомство. В семье — теплая атмосфера, если не спорить по мелочам.

Козерог

Ваша собранность поможет продвинуться в делах. Возможны хорошие вести по работе или семье. Проявите выдержку при спорах и уделите внимание партнеру.

Водолей

Неожиданное предложение может открыть новые двери. Перед подписью бумаг возьмите паузу и перепроверьте всё. Общение с близкими принесет ценные сведения.

Рыбы

Интуиция подскажет верный путь среди вариантов. День подходит для творчества и общения с родными. Появится шанс наладить отношения и почувствовать финансовую стабильность.

Фото: нейросеть

Теги
гороскоп

Все новости

В Бурятии за поддельную медсправку сельчанина обвинили в мошенничестве
04.06.2026 в 14:09
Глава Бурятии затронул на ПМЭФ тему льготного лекарственного обеспечения
04.06.2026 в 14:00
Налог на импортную технику перенесут на декабрь
04.06.2026 в 13:52
Предпринимателям Бурятии помогут перейти на «1С: Бухгалтерия» на льготных условиях
04.06.2026 в 13:51
На севере Бурятии приступили к капремонту тепловых сетей
04.06.2026 в 13:23
Якутии спишут долги на 37 миллиардов рублей
04.06.2026 в 13:14
Директор предприятия ответит за придавленного насмерть работника
04.06.2026 в 13:00
Незаконникам в Бурятии выдали штрафов почти на 2 млн рублей
04.06.2026 в 12:57
В Тункинском нацпарке в Бурятии проходит «перепись» медведей
04.06.2026 в 12:32
Улан-удэнку оштрафовали на 80 тысяч за нападение на полицейского
04.06.2026 в 12:21
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Бурятии за поддельную медсправку сельчанина обвинили в мошенничестве
Мужчина не хотел тратить время на прохождение медосмотра
04.06.2026 в 14:09
Глава Бурятии затронул на ПМЭФ тему льготного лекарственного обеспечения
Алексей Цыденов поднял вопросы дальнейшего совершенствования этой системы
04.06.2026 в 14:00
Налог на импортную технику перенесут на декабрь
Введение технологического сбора на смартфоны и компьютеры отложат после сентябрьских выборов в Госдуму
04.06.2026 в 13:52
На севере Бурятии приступили к капремонту тепловых сетей
Работы ведутся в рамках мастер-плана
04.06.2026 в 13:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru