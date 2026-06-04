Похоронный миллиард Бурятии

Все привыкли читать, что «похоронный» рынок в России постоянно набирает обороты. Это и понятно. Похоронные услуги одни из самых дорогих в стране. В Бурятии услуги под ключ обходятся родным в круглую сумму.



200 миллионов скорби



В декабре прошлого года, согласно обнародованной статистике Росстата, объем ритуальных услуг населению в Бурятии составил более 190 млн рублей. Республика занимала по этому показателю первое место в ДФО, резко оторвавшись от других дальневосточных регионов.



На втором месте расположился Приморский край с почти 132 млн, на третьем - Хабаровский край с почти 111 млн рублей. Прочие соседи по ДФО не дотянули и до 100 млн «ритуального» объема. К примеру, Якутия показала чуть больше 54 млн рублей (и это не опечатка).



В ноябре 2025 года объем ритуальных услуг в Бурятии достиг почти 177 млн рублей. Республика вновь была на первом месте в ДФО с крупным отрывом от, если можно так выразиться, конкурентов. В октябре того же года республика вообще находилась в шаге от 200-миллионной отметки. Коммерческий объем ритуальных услуг составил почти 198 млн рублей. Вторую строчку тогда занял Приморский край со 143 млн.



В Иркутской области, входящей в СФО, тот же квартал показал 159 млн - 145 млн - 136 млн. И это при том, что численность населения соседнего региона более чем вдвое превышает бурятскую.



Суммарно по итогам прошлого года объем ритуальных услуг в Бурятии составил около 2,2 млрд рублей. Все эти деньги ушли в карманы тех, кто оказывает населению подобные услуги.



Демография с грифом «секретно»



Во многих региональных СМИ, пабликах и соцсетях недавно широко разошлись публикации, основанные на данных Росстата о похоронной теме. Наиболее полно вопрос «сколько стоят похороны» осветил канал «Похоронный траст» - по федеральным округам в отдельности с разбивкой по регионам.



Похоронить умершего в Бурятии оказалось в прошлом году очень дорого - 170 868 рублей (+24,61% к уровню 2024 года). Это первое место в ДФО и одновременно второе по всей стране после Санкт-Петербурга. У петербуржцев похороны в среднем стоили 175 966 рублей (+16,94%).



Для сравнения, среднестатистические похороны в целом по стране в минувшем году стоили всего лишь 79 523 рубля (+19,03%). Обнародованная информация позволила вычислить, с определенной погрешностью, разумеется, количество умерших в Бурятии в 2025 году.



Как известно, в прошлом году Росстат приостановил публикацию традиционных данных о демографическом положении в России: о количестве родившихся, умерших и т. д. Это обычно делалось в отчете Росстата о социально-экономическом положении. По итогам первого квартала еще сообщали, что родилось 288,8 тыс. новых россиян. Умерло же 471,8 тыс. граждан. Это были последние обнародованные общие сведения. Конкретно по Бурятии положение аналогичное. В связи с приостановкой публикации данных непонятно, сколько в прошлом году в республике родилось и умерло.



Хотя есть сведения за 2024 год. Тогда в Бурятии родилось 9 535 человек, умерло 11 830. Естественная убыль - 2 295.



Зная обнародованный Росстатом ритуальный оборот в республике и среднюю стоимость похорон, мы можем приблизительно оценить количество умерших в Бурятии по итогам прошлого года. Раз уж прямые статистические данные недоступны, опираемся на косвенные. В итоге получается, что в республике умерло примерно 12 670 человек. По сравнению с 11 830 в 2024 году, налицо динамичный рост смертности.



Данных о другом ключевом показателе - рождаемости - у нас нет, поэтому вычислить масштабы естественного прироста или убыли невозможно. Однако некоторые демографические пробоины, полагаем, закрыли мигранты из других стран, но далеко не все.

Безусловно, планы по рождаемости в республике имеются, но, напомним, по итогам 2025 года они не достигли желаемых результатов. Планировалось получить коэффициент рождаемости на уровне 1,61, а по третьим и последующим детям - 0,631. Однако коэффициент рождаемости за прошлый год оказался 1,47 (92% от плана). А коэффициент рождаемости третьих и более детей - 0,56 (89% от плана).Когда Росстат возобновит нормальную публикацию цифр о демографическом положении в стране и регионах, не ясно. Если картина с рождаемостью на самом деле грустная, то правду жизни не стоит прятать в сейфах статистического ведомства, ее нужно как можно шире обсуждать и вырабатывать решения.