Общество 04.09.2025 в 16:48

В Бурятии власти района сдали в аренду чужой земельный участок

Жительница Выдрино едва не лишилась земли из-за ошибки чиновников

Текст: Лариса Ситник
Жительница Бурятии, владеющая земельным участком в пос. Выдрино, но не проживающая там, узнала, что на ее участке построил дом другой человек. Он занял землю, потому что администрация Кабанского района разрешила ему ее арендовать на 49 лет.

Женщина обратилась с иском к администрации Кабанского района. Она просила признать действия администрации незаконными. Также просила восстановить ее нарушенные права о владении земельным участком, выбывшим из владения помимо ее воли, признать договор аренды недействительным и истребовать участок от незаконного владельца. Также взыскать с ответчика ущерб в размере стоимости фундамента дома 100 000 руб.

В суде стало известно, что женщина в 1990 году приобрела дом и земельный участок в Выдрино. Однако в доме было холодно и хозяйка участка, будучи на тот момент беременной, не стала там жить. После рождения ребенка ей было некогда заниматься содержанием дома и земельного участка.

Постепенно домовладение и надворные постройки стали растаскивать и за три года остался лишь фундамент. Однако в доме по-прежнему зарегистрированы её супруг и сын, она оплачивает налоги. Несколько лет назад ее земельный участок передали в аренду другому человеку, который возвел на нем строение, при этом уничтожив фундамент от её дома.

Кабанский районный суд оставил иск женщины без удовлетворения. Она обратилась с апелляцией в Верховный суд.

Коллегия судей решение Кабанского районного суда отменила и приняла новое. Земельный участок постановили изъять из незаконного владения, признать недействительными схему расположения земельного участка и договор аренды. Также суд постановил взыскать в пользу женщины понесенные ею судебные расходы и ущерб за снесенный фундамент.

 
Фото: "Номер один"

 

Теги
земельный участок суд аренда Выдрино

