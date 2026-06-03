В Улан-Удэ руководителя организации осудят за сокрытие 9,3 млн рублей налогов

В Улан-Удэ будут судить руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере производства промышленных газов, за сокрытие свыше 9 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Следователи СК завершили производство по уголовному делу (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Как установило следствие, по состоянию на 2 сентября 2024 года недоимка по налогам, сборам и страховым взносам компании превысила 9,3 млн рублей. И предприниматель не принял меры к погашению задолженности, несмотря на принятые налоговым органом меры принудительного взыскания недоимки, включая приостановление движения денежных средств на банковских счетах.

«Руководитель решил сокрыть денежные средства компании. По его просьбе один из контрагентов по имеющимся обязательствам стал перечислять денежные средства не на счета компании, откуда они были бы списаны в доход государства, а на иной счет, указанный фигурантом. Таким образом, в нарушение действующего законодательства произведены денежные переводы на общую сумму более 10 млн рублей», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

На имущество обвиняемого наложен арест.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре республики.