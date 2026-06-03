В Бурятии отряд ЛизаАлерт за май получил 98 заявок

В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия поделились статистикой поисков за минувший май. Всего добровольцы получили 98 заявок.

Поисковикам удалось обнаружить живыми 75 потерявшихся, а также найти родных трех человек. Еще 15 заявок не подтвердились.

Не найденными остались пятеро. Их поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

«Лето – беспечная пора тепла, когда двери и калитки в частных домах закрываются реже. Пора начала дикоросов. В такое время нужно быть более внимательными к близким, которые нуждаются в помощи, к детям, а также при сборах в лес. Соблюдайте правила безопасности на отдыхе в природной среде», - призвали в отряде.

Ранее «Номер один» сообщал о поисках 83-летнего водителя, потерявшегося по пути на кладбище. Пенсионер один отправился в дорогу, преодолев более 300 километров.