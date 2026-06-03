В Бурятии объявлен конкурс на премию Главы в области развития бурятского языка

В целях общественного признания заслуг в сфере сохранения и развития бурятского языка, привлечения внимания общественности к данной теме, а также популяризации бурятского языка проводится конкурс на соискание премии Главы Республики Бурятия в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка».

Принять участие в конкурсе могут не только образовательные организации и органы МСУ в Бурятии, но и семьи, организации сферы услуг (торговля и питание, туризм и сервис, банки, МФЦ, организации из сфер почтовой и интернет связи, здравоохранения, культуры, соцзащиты населения, физкультуры, спорта и молодёжной политики, пенсионного обеспечения, социального и обязательного медстрахования и другие), книжные издательства, творческие союзы, вносящие значительный вклад в развитие бурятского языка и культуры, их популяризацию, имеющие успехи в деле расширения активной языковой среды.

Заявки на конкурс принимаются с 7 по 28 сентября 2026 года (понедельник – четверг: с 08:30 ч. до 17:30 ч.; в пятницу: с 08:30 до 16:30 ч., обеденный перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.).

Почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, каб. № 214а, е-mail: tsydypova.d@govrb.ru. Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок: +7(3012) 21-31-40.

Премия присуждается по следующим номинациям:

- «Лучшая семья»;

- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»;

- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку»;

- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»;

- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»;

- «Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»;

- «Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»;

- «Лучший муниципальный район в Республике Бурятия»;

- «Лучший город или район в городском округе»;

- «Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»;

- «Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия»;

- «Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия»;

- «Лучшая организация в сфере спорта и молодежной политики в Республике Бурятия»;

- «Лучший учитель»;

- «Лучший класс»;

- «Лучший студент»;

- «Лучший ученик»;

- «За вклад в развитие бурятского языка»;

- «Лучшая практика обучения бурятскому языку»;

- «Лучшее художественное произведение на бурятском языке».

Фото: правительство Бурятии