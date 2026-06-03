Общество 03.06.2026 в 11:21
Жители Бурятии получат в июне пенсии досрочно
Привычные даты выпадают на выходные
Текст: Елена Кокорина
В июне Отделение Соцфонда по Бурятии досрочно перечислит пенсии через банки. Это связано тем, что привычные даты выплаты выпадают на выходные дни.
Таким образом, за 6 число пенсия поступят 5 июня, в пятницу; за 14 число – 11 июня, в четверг – в связи с тем, что 12 июня – День России, а за 21 число – 19 июня, в пятницу.
В один день с пенсией будет перечислена и региональная социальная доплата к ней.
Единое пособие через банки будет выплачено, как обычно, 3 числа. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала – 5-го числа.
Через почту пенсионные выплаты и единое пособие будут выплачены в соответствии с графиком доставки отделений почтовой связи с 3 по 21 июня.
Фото: нейросеть
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