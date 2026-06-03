Жители Бурятии получат в июне пенсии досрочно

В июне Отделение Соцфонда по Бурятии досрочно перечислит пенсии через банки. Это связано тем, что привычные даты выплаты выпадают на выходные дни.

Таким образом, за 6 число пенсия поступят 5 июня, в пятницу; за 14 число – 11 июня, в четверг – в связи с тем, что 12 июня – День России, а за 21 число – 19 июня, в пятницу.

В один день с пенсией будет перечислена и региональная социальная доплата к ней.

Единое пособие через банки будет выплачено, как обычно, 3 числа. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала – 5-го числа.

Через почту пенсионные выплаты и единое пособие будут выплачены в соответствии с графиком доставки отделений почтовой связи с 3 по 21 июня.

Фото: нейросеть