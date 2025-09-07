В Бурятии пятиклассник создал бизнес на карманные деньги

- В семье у нас профессионально сельским хозяйством никто не занимался. Выращивали кур, конечно, огород сажали, как все соседи, но не более того. В первом классе вместе с братом мы стали выводить цыплят, выращивали их, кормили, поили. Мне это очень понравилось, вот с тех пор все и закрутилось, - говорит Дима, чуть стесняясь.











- Дима умеет различать перепелок по полу. А мы в это не вникаем. Хочет свое хозяйство и держать курей по породам. Кур породы маран хочет купить. Сейчас у нас только адлерская порода живет. Перепелки двух пород, - говорит Лидия Михайловна.











Школьник Дмитрий Петров из села Иволгинск уже пятый год занимается выращиванием домашних птиц. Несмотря на юный возраст, он хорошо разбирается в хозяйстве: выводит цыплят, гусят и перепелок с помощью инкубаторов, разбирается в породах домашних птиц, самостоятельно составляет корма и многое другое. На подворье у Димы - породистые куры, утки, цесарки, индоутки и перепела. Всего около 70 голов птиц. О том, с чего началось увлечение, и о своих мечтах юный фермер рассказал «Номер один».Во дворе деревенского домика нас встречает небольшая собачка-охранница и различные фигурки ручной работы - черепашка, заяц, пара фламинго, ежик и прочие «питомцы», выполненные из подручных материалов. Все их сделала мама Димы. Это одно из ее увлечений.Собачка - одна из трех, проживающих в семье Петровых. Ее Дима нашел на улице - кто-то избавился от щенка, а мальчик пожалел и забрал домой. Родители были не против.- Дима, будь его воля, всех брошенных щенят бы домой принес, - улыбаясь, говорит мама Димы Лидия Михайловна.Идем осматривать хозяйство семьи Петровых. Фермерством Дима «заболел» пять лет назад.Семья вскоре убедилась, что птицеводство для него - это серьезно.- Родители поверили в меня, и по моей просьбе девять гусят купили, - делится мальчик.- Этих? - спрашиваю про раздающийся где-то в огороде гогот птиц.- Не совсем. Из девяти у нас остались два гуся. Остальных продали. Недавно купил вторую «жену» гусю, а то с одной Лехе скучно, - объясняет юный фермер.Методикам выращивания живности и другим сельскохозяйственным премудростям школьник обучается сам на специализированных сайтах в интернете, смотрит видеоблоги, подписан на тематические группы. Правда не говорит, на чьи именно.Сейчас хозяйство Димы самоокупается и дает небольшую прибыль.Самые любимые птицы юного хозяина - гуси. Леха, Света и Соня узнают издалека Диму и бегут к нему с обнимашками. Летом школьник держит птиц в отдельном дворике - там они щиплют травку, плещутся в бассейне, который Дима соорудил в этом году, и просто гуляют.Открываем калитку во дворик. Гуси, завидев чужого человека, сразу напряглись. Леха вытянул шею, зашипел и побежал, явно настроившись прогнать незваного гостя. Правда, увидев Диму, присмирел и стал его приветствовать.- У нас живут гуси линда. Это самая популярная порода мясных гусей. Птицам один год и три месяца. Несутся через день по одному яйцу. Гусиное яйцо крупное, почти в два раза больше куриного. Нам больше нравятся вареные яйца, они вкуснее, - рассказывает Дима.О том, сколько души вложил в птиц школьник, лучше всех знает его мама.- Дима самостоятельно вывел двух гусят. Он сам полностью ухаживает за ними. Гусятам менял воду каждые два часа, каждый день летом вставал в шесть утра… Они за ним везде ходили по огороду. Куда Дима - туда и они, как за мамой. О гусях сын знает все, даже когда нестись начнутся, как их правильно выводить, чем кормить, какие добавки нужны… Весной бегает в магазин, покупает им опарышей, - перечисляет хлопоты Димы Лидия Михайловна.- Опарыши - источник белка, - поясняет наш герой.Однажды зимой Дима через объявление в интернете купил для гусей сено, на деньги, которые ему давали родители на карманные расходы.- Вот однажды стучатся к нам в ворота. Я так удивилась - гостей не ждали. А там люди говорят, что сено привезли. Говорю: мы не заказывали. Мне ответили: Дима же здесь живет? Оказалось, что сено заказал сын. А потом даже большой рулон покупал, - вспоминает женщина.Дима настолько увлечен своим хозяйством, что и слышать не хочет ни о каком отдыхе, например, в лагере, или о дальних поездках.- На кого я гусей оставлю? - говорит юный птицевод.Родителям уход за перепелами и гусями Дима не доверяет, эти птицы - исключительно его зона ответственности.Если летом «квартирный вопрос» у гусей решен, то зимовка пока не решена. Старая стайка для птиц Диму не устраивает - крыша прохудилась. Вариант просто починить кровлю мальчик решительно отметает.- Надо новую стайку построить, чтобы тепло было, обустроить там все. Мама, ты же поможешь? - вопросительно смотрит мальчик на маму.- Куда ж деваться, - улыбается женщина. - Гуси знают его голос, слушают команды, о чем-то гогочут с ним. Дима с ними разговаривает.В комнате Димы на стене висит картина с гусем.- Это картина по номерам, сын ее рисовал, - поясняет Лидия Михайловна. Постельное белье у Димы тоже с гусями. Кто-то встает с петухами, а Дима - с гусями.- Яйца начал продавать, деньги пускаю в оборот. Соберу какую-то сумму - куплю корм. Яйца куриные и перепелиные продавал, на эти деньги купил двух цесарок. Яйца, цыплят продаем, перепелят, - рассказывает Дима.Птенцов Дима выводит в инкубаторах. Также в хозяйстве есть брудер - устройство для обогрева молодняка птицы в первые недели жизни. Температуру, как в инкубаторах, так и в брудерах, школьник регулирует самостоятельно.- Курам надо полгода, чтобы начали яйца нести, а перепелкам - всего 40 дней. Вот индоуток недавно завели и цесарок. - Утром в шесть часов встаю, наливаю воды, даю корм. На все про все - минут 30 - 40. Это же не корова, которую доить надо. - Потом завтракаю и в школу иду. После уроков - сразу домой. Яички собрал, помет убрал… - рассказывает Дима свой распорядок дня.А мама подтверждает, сразу после уроков Дима спешит домой проверять хозяйство. Мальчик пробовал ходить в различные секции, но единственное, что его увлекает, это уход за птицами. Дима даже иногда, как уже птицевод с опытом, может с кем-нибудь поспорить в интернете, если видит, что человек в чем-то не прав.- Однажды доказал, что на фото другая порода гусей, а не та, которую написал хозяин, - приводит пример школьник.Спрашиваю мальчика, не хочет ли он завести собственный блог, чтобы делиться своим опытом. Дима говорит, что пока предпочитает читать чужие блоги, для своего еще не готов. Что касается будущей профессии, то свой выбор он, кажется, сделал.- Хочет выучиться на ветврача. Или на строителя, чтобы самому все строить, - делится планами сына Лидия Михайловна.Дима мечтает о большом доме и усадьбе, чтобы было где пастись гусям и курам. А на Новый год хочет не новый телефон, наушники или приставку, а зернодробилку.- Сын все время просит подарить что-то полезное для хозяйства. Вот подарок уже заказал, - говорит мама юного птицевода.В планах у мальчика - расширение птичника. И кажется, что Дима - по-настоящему счастливый человек. Ведь отыскать любимое дело по силам не каждому взрослому, а он в пятом классе нашел свое призвание.Фото «Номер один»