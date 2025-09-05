Общество 05.09.2025 в 15:58

Жители Улан-Удэ вышли на тропу войны с железными соседями

Несанкционированные гаражи оккупировали весь их двор
Текст: Елена Кокорина
Жители Улан-Удэ вышли на тропу войны с железными соседями

Незаконные гаражи портят жизнь жителям Улан-Удэ проживающим по улице Калашникова, 17. Помимо эстетической непривлекательности, они создают им целый ряд проблем, о которых рассказали в группе «Народного Фронта Бурятии».

Несанкционированными гаражами заставлен весь двор многоквартирного дома.

- Несколько гаражей «облепили» подстанцию недалеко от дома. В случае аварии здесь даже ворота оперативно открыть не получится. В январе 2025 года при аварии на теплосетях специалисты не могли выявить место прорыва и своевременно начать ремонт из-за гаражей, стоящих на тепловых артериях. По этой причине квартиры на первых этажах дома на несколько дней буквально превратились в сауны, - сообщают в группе.

Один из гаражей поставили прямо на дорогу, ведущую к соседнему дому. В итоге, экстренным службам подъезда к дому – нет. То, что гаражи установлены незаконно, подтверждали и профильные ведомства. «Народый Фронт» провёл опрос местных жителей, голосующих за порядок в своем дворе, и направил запрос в местную прокуратуру.

Фото: Народный Фронт Бурятии

 

