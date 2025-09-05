Общество 05.09.2025 в 17:03

В Улан-Удэ возведение «Тропы здоровья» выходит на финишную прямую

Она будет работать круглый год, даже в пожароопасный период
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ возведение «Тропы здоровья» выходит на финишную прямую
Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова

В Улан-Удэ на Верхней Березовке выходят на финишную прямую работы на «Тропе здоровья» протяженностью почти 21 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Шутенков.

Работы на объекте ведутся с мая. На данный момент подрядная организация благоустроила участки «Тропа Победы» и «Источник молодости». Так, на «Тропе Победы» установили лавочки для отдыха, а также построили 41 каменный и два деревянных мостика, подпорные стенки, водоотводы.

На «Тропе молодости» также сделали мостики, водопропускные трубы, дренажные конструкции. Специалистам предстоит установить смотровые площадки, указатели и входные группы.

«Подрядчик выполняет работы. Специалисты уже провели детальный осмотр объекта. Все работы выполнены в соответствии с проектами и графиками. «Тропа здоровья» будет работать круглый год. Более того, мы не будем ее закрывать даже в пожароопасный период. Поэтому гулять по ней можно будет в любое время», - отметил Игорь Шутенков.

Теги
тропа здоровья

