Общество 08.09.2025 в 11:39

На дороге в районе Бурятии грибник украл грузовой прицеп

Мужчина прицепил временно оставленное имущество к своему авто и уехал
Текст: Елена Кокорина
На дороге в районе Бурятии грибник украл грузовой прицеп

У 40-летнего улан-удэнца, занимающегося подсобным хозяйством и тренировкой лошадей для соревнований, украли грузовой прицеп, когда он возвращался с конных состязаний из Иркутска. Чтобы вернуть свое имущество он обратился в полицию Кабанского района.

Правоохранителям он рассказал, что в пути у его прицепа сломалась ступица, что привело к поломке колес. Не сумев отремонтировать его на месте, он попросил знакомого помочь с перевозкой лошадей. Перегрузив животных, он оставил прицеп на обочине и уехал в Улан-Удэ за запчастями, однако вернувшись на следующий день, он не обнаружил прицеп на месте. Самостоятельные поиски результатов не дали.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение прицепа и личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель города Бабушкин. По его словам, рано утром он ехал в лес за дикоросами, заметил брошенный прицеп, а на обратном пути решил его похитить. Подложив под колёса два берёзовых сруба, он присоединил прицеп к своему автомобилю и скрылся с места преступления, - комментируют в полиции республики.

Прицеп изъяли и вернули законному владельцу, а на угонщика завели уголовное дело.

Фото: loon.site

