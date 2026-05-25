Бурятию в конце недели накроет циклон

Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящую неделю. По прогнозу Гидрометцентра, 26-29 мая на большей части территории республики осадков не ожидается, дожди пройдут лишь 26 мая по юго-западу. Температурный фон будет постепенно повышаться.«Преобладающая температура ночью составит +3…+8, местами до 0…-3. Днем +18…+23, 29 мая по южной половине до +25…+30 градусов», - сообщили в Гидрометцентре Бурятии.Однако затем в республику придет циклон. Под его влиянием 30 мая - 1 июня установится неустойчивая прохладная погода, местами пройдут дожди, 31 мая – 1 июня в горных районах с мокрым снегом. Дневные температуры опустятся до +10…+15 градусов.