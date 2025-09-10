Общество 10.09.2025 в 09:32

Пьяному водителю за деньги подменили алкогольную мочу

В Иркутской области за фальсификацию анализов при медосвидетельствовании судят медбрата и санитара
Текст: Иван Иванов

Фото: loon.site

Следственным отделом СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП, и двух бывших сотрудников медицинского учреждения Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в феврале 2024 года в вечернее время на 78-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» водитель легкового автомобиля допустил столкновение с большегрузом. В результате автоаварии двое пассажиров, в том числе 14-летняя девочка, скончались на месте ДТП. Водитель был госпитализирован в медицинское учреждение и направлен на проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. 

С целью уклонения от ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ, обвиняемый предпринял попытку фальсификации результатов анализов, сданных в больнице Иркутска. Мужчина вступил в сговор с санитаром, предложив вознаграждение в размере тридцати тысяч рублей за подмену его анализов на анализы другого лица, не находящегося в состоянии опьянения. Санитар, в свою очередь, передал половину полученной суммы младшему медицинскому брату. Действуя совместно, фигуранты осуществили подмену биологических образцов, а оригинальные анализы водителя утилизировали.

На основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В марте 2025 года суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ и приговорил к лишению свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2,5 года.


