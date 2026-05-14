Общество 14.05.2026 в 12:40

В улан-удэнской колонии снова засекли арбалетчика с «дурью»

Нарушитель пытался доставить осужденным гашиш и гашишное масло
Текст: Карина Перова
Фото: УФСИН по Бурятии

В Улан-Удэ пресекли очередную попытку доставки крупной партии наркотиков в исправительную колонию № 2. 

Сотрудники оперативного подразделения ИК-2 и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии на территории, прилегающей к исправительному учреждению, обнаружили и изъяли сверток с наркотическими средствами. Исследование показало, что там находились гашиш и гашишное масло общей массой около 160 грамм.

Кроме того, удалось установить личность, а также задержать преступника, осуществившего попытку их доставки.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы», - прокомментировали в УФСИН по Бурятии.

