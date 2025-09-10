Общество 10.09.2025 в 14:41

В Улан-Удэ выстрелят из пушки в честь указа президента

11 сентября Владимир Путин присвоил столице Бурятии звание «Город трудовой доблести»
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Завтра в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел. Церемония посвящена присвоению столице Бурятии почётного звания «Город трудовой доблести». Она пройдет в микрорайоне Шишковка в 12:00.

– В годы Великой Отечественной войны в наших эвакогоспиталях более 30 тысяч солдат и офицеров прошли лечение. Каждый второй из них был поставлен на ноги, многие вернулись в строй. Наши предприятия ни на минуту не прекращали работу. Это была тяжелейшая работа, достойная всяческого уважения и почета, – сказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, отметив вклад горожан в годы войны. 

Символический выстрел произведёт Валерий Очиров – председатель городского Совета ветеранов, заслуженный врач РФ и РБ, кандидат медицинских наук.

На мероприятии также прозвучит торжественная клятва юнармейцев – ребята официально вступят в ряды патриотического движения.

Напомним, традицию полуденного выстрела в Улан-Удэ ввели 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, после присвоения звания «Город трудовой доблести». Указ президента России Владимира Путина, отметивший заслуги улан-удэнцев в годы Великой Отечественной войны, был подписан 11 сентября 2023 года.

