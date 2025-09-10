В Улан-Удэ выстрелят из пушки в честь указа президента

Завтра в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел. Церемония посвящена присвоению столице Бурятии почётного звания «Город трудовой доблести». Она пройдет в микрорайоне Шишковка в 12:00.– В годы Великой Отечественной войны в наших эвакогоспиталях более 30 тысяч солдат и офицеров прошли лечение. Каждый второй из них был поставлен на ноги, многие вернулись в строй. Наши предприятия ни на минуту не прекращали работу. Это была тяжелейшая работа, достойная всяческого уважения и почета, – сказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, отметив вклад горожан в годы войны.Символический выстрел произведёт Валерий Очиров – председатель городского Совета ветеранов, заслуженный врач РФ и РБ, кандидат медицинских наук.На мероприятии также прозвучит торжественная клятва юнармейцев – ребята официально вступят в ряды патриотического движения.Напомним, традицию полуденного выстрела в Улан-Удэ ввели 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, после присвоения звания «Город трудовой доблести». Указ президента России Владимира Путина, отметивший заслуги улан-удэнцев в годы Великой Отечественной войны, был подписан 11 сентября 2023 года.