Общество 10.09.2025 в 17:05

Нам от товарищей скрывать нечего!

Современное образование должно не только давать студентам знания, но и воспитывать их в атмосфере глубокого доверия, взаимопонимания и открытости
Нам от товарищей скрывать нечего!

А чтобы ребятам было легче распахнуть душу друг перед другом (и перед преподавателями), нужен особый подход. И его нашли в одном из улан-удэнских техникумов - там внедрили туалетную инновацию.

Видео уникального решения для создания френдли-атмосферы появилось в одном из улан-удэнских пабликов. На видео - ровный строй унитазов в туалете техникума, не разделенных никакими перегородками. То есть ребята, которые делают свои дела, могут по-дружески пообщаться, обменяться новостями или обсудить пройденный материал.

Воистину, все гениальное просто. Но мы предлагаем пойти дальше. Например, сделать стены туалета прозрачными или убрать вовсе, чтобы проходящие по коридору студенты и преподаватели могли поучаствовать в дискуссии.

А еще проще поставить унитазы прямо в аудиториях. Представляете, сколько времени будет сэкономлено, ведь походы в туалет отменятся. А расстройство желудка больше не будет проблемой для посещения пар.

