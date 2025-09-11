Общество 11.09.2025 в 12:22

В ДФО начались перебои с бензином

Проблемы с массовыми ремонтами на НПЗ начали отражаться на автомобилистах
Текст: Иван Иванов
С растущей нехваткой бензина столкнулись Приморье и другие регионы Дальнего Востока. Причина кроется в том, что к концу августа регион столкнулся с увеличением вдвое потока туристов. Также на обеспечении макрорегиона отразились сокращение выпуска расположенными в ДФО нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщают «Известия». 

Перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и на Чукотке. Это следует из данных Независимого топливного союза (НТС).

Топливный кризис, наметившийся в стране  после летних атак дронов на центральные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), разгорается все сильнее. В результате часть топлива из Сибири пришлось перебрасывать на запад страны. 

По словам президента НТС Павла Баженова, перебои с поставками 92-го и 95-го бензинов уже привели к закрытию ряда независимых АЗС в регионах. «Кто-то не работает „от бензовоза до бензовоза“, кто-то „замотал пистолеты“ уже длительное время. В целом уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)», — подтвердила член Российского топливного союза (РТС) Екатерина Савкина.

В Бурятии пока обстановка остаётся более-менее стабильной в связи с ритмичной работой расположенного по соседствую НПЗ в Ангарске. В августе проблемы с топливом наблюдались в Забайкалье.

