Жители Бурятии стали заложниками бездорожья

Расстояние между селом Исинга и районным центром Еравнинского района селом Сосново-Озерское составляет ровно 55 км. По хорошей дороге на машине их можно преодолеть где-то минут за 40, двигаясь со средней скоростью 80 км/ч. Однако в реальности поездка превращается в сущий кошмар. Дорога находится в ужасном состоянии: асфальтное покрытие отсутствует, а через каждый метр водителей поджидают новые ямы. Ситуация настолько серьезна, что даже частные перевозчики сократили количество рейсов, а маршрут из Улан-Удэ до Исинги и вовсе закрыли. В итоге заложниками бездорожья, как всегда, стали простые жители.Еравнинский район, занимающий площадь 25,6 тыс. кв. км, является четвертым по величине в Бурятии. При этом на начало текущего года его постоянное население составляло всего 17,1 тыс. человек. Низкая плотность - порядка 0,67 человека на квадратный километр - наглядно демонстрирует, насколько значительны расстояния между местными населенными пунктами.В 55 километрах от районного центра села Сосново-Озерское расположено село Исинга, где проживает более 800 человек. Несмотря на наличие базовой инфраструктуры: средней школы, детского сада, почты и ФАПа, жителям регулярно приходится ездить в райцентр для решения более сложных вопросов, связанных с медициной, административными или другими услугами. Эта необходимость превращает качество дороги в вопрос первостепенной важности.- Маршрутка ходит только в пятницу и в воскресенье. А что делать людям, которым нужно в рабочие дни попасть в райцентр или в Улан-Удэ? Маршрут сократили из-за ужасных дорог. А сами автобусы - это просто кошмар. Летом в них можно задохнуться от духоты и пыли, внутри тесно, расстояние большое, пока доедешь - ноги совсем затекают, тяжело ездить с детьми и особенно пожилым людям. А билеты все дорожают и дорожают, хотя никаких условий нет. Люди не могут приехать сдать анализы и зайти к врачу одним днем, - возмущается местная жительница Светлана.Со слов женщины, раньше между селами курсировало пять рейсов в неделю. Однако из-за катастрофического состояния дороги и постоянных поломок транспорта перевозчик был вынужден сократить число рейсов до двух. Жители предполагают, что даже эти редкие поездки нерентабельны. По их мнению, все заработки водитель тут же тратит на ремонт разбитой машины. Ситуация вызывает серьезные опасения, что вскоре село может и вовсе остаться без регулярного сообщения с райцентром.- В будние дни люди, конечно, ищут автотранспорт, от села Исинга до Сосново-Озерского, стоимость – 300 - 400 рублей. Порой обратно надо опять искать машину. Это очень неудобно, ведь не у всех есть личный автомобиль, - поясняет ситуацию Светлана.Как выяснилось, с 5 сентября отменен автобусный рейс, связывающий Улан-Удэ и Исингу. В кассе автовокзала пояснили, что частный перевозчик вынужден снять автобус с маршрута на неопределенный срок из-за серьезной поломки. Всем пассажирам, успевшим приобрести билеты, вернули деньги.- В пятницу и субботу ездил микроавтобус из Улан-Удэ, сейчас не известно, будет ли ходить автобус до села Исинга. Получается, что из столицы Бурятии до Сосново-Озерского доберемся, а дальше-то как? Дальше райцентра тоже есть жизнь, такие села, как Ширинга, Тулдун, Гунда, Исинга, Телемба, Целиный. Как теперь людям до дома добираться? - вопрошает с возмущением Светлана.По уверению женщины, качество перевозки оставляет желать лучшего.- Микроавтобус в наш район ходит кошмарный. Окно открывается только на двери и одно окошечко крохотное где-то посередине, в летнюю жару просто невозможно, люков на потолке нет, про кондиционер вообще молчим. Опять же эту несчастную форточку откроешь, но из-за бездорожья в салоне пылища, - рассказала о перевозке пассажиров жительница Еравнинского района. Зимой же, с ее слов, автобус забит битком багажом.Любой, кто хотя бы раз путешествовал в сторону Еравнинского района, хорошо знает о плачевном состоянии местных дорог. При отсутствии острой необходимости жители и перевозчики стараются избегать поездок в эту часть Бурятии.При этом дорога Улан-Удэ - Романовка - Чита, на которой расположены проблемные участки, имеет статус трассы регионального значения. Ее протяженность составляет около 550 км: начинаясь на восточной окраине Улан-Удэ, она проходит через три района республики и ведет до Читы. Именно на 339-м километре этой магистрали и находится село Исинга, оказавшееся в транспортной изоляции.Гневных отзывов о качестве дорожного полотна в социальных сетях целое множество.- Я часто по работе вожу груз в Еравну. Если вежливо выразиться, дорога «так себе», но ближе к границе с Еравной это вообще полный ужас. Сделайте хотя бы ямочный ремонт, эти ямы подсыпьте асфальтом, ну удосужьтесь, пожалуйста. Дальше Исинги не ездил, но говорят, там вообще фантастика. Конечно, я понимаю, что есть более важные проблемы, но транспортное сообщение, по-моему скромному мнению, тоже важное направление в деятельности района. За что каждый год платим транспортный налог? Куда деньги исчезают? - писал ранее анонимный подписчик популярной социальной сети.- На участке дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита, который находится на капитальном ремонте, образовалось множество глубоких ям. Ремонтные работы начаты с противоположной стороны, пока они дойдут до проблемного места, может пройти значительное время. Из-за этого многие водители повреждают колеса. Нужно ускорить ремонт на данном участке или временно устранить ямы для безопасности автомобилистов, - написал пользователь группы в сети.По словам жительницы Исинги, самый тяжелый участок дороги начинается от Сосново-Озерского и тянется через Исингу и Романовку вплоть до Багдарина. Состояние трассы настолько плачевное, что после одной такой поездки автомобилю, скорее всего, потребуется серьезный ремонт.Что касается людей, то тряска настолько сильна, что пассажирам и водителю не мешало бы после такой дороги пройти медицинское обследование - есть все риски для здоровья.- Уже не знаю, сколько времени ремонтируют эту злосчастную дорогу. Это длится вечность, а сделанного путем нет, некачественно все. Сейчас идут дожди, и дорога превращается в ямы и колдобины. Особенно между Сосново-Озерском и Исингой. Так можно любую машину убить, - комментирует Светлана.В Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия сообщили, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональной дороге Улан-Удэ – Романовка - Чита в ремонте находится более 130 км. В этом году запланировано ввести в эксплуатацию 40 км. Всего за последние пять лет на автодороге протяженностью 524 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали свыше 100 км дороги.- Планируем к концу 2030 года довести дорогу Улан-Удэ – Романовка - Чита до норматива 85%, обеспечив качественный уровень транспортной доступности, - сообщил заместитель руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.В отремонтированные километры дороги входит небольшой участок протяженностью 33 км.- Маленький отрезок от села Комсомольское до села Сосново-Озерское народ назвал «15 минут счастья», там уже ямки ремонтировали, - уверяет Светлана.В администрации района воздержались от каких-либо комментариев по поводу пассажирского сообщения и удручающего состояния трассы. Но игнорирование проблемы не значит ее отсутствие. Пока не будет налажена транспортная связь с Улан-Удэ, молодежь и трудоспособное население продолжат массово уезжать из сел. В этом и заключается суровая формула выживания территорий: нет дорог - нет будущего, нет людей.Между Сосново-Озерском (участки 295 - 301 км) и Исингой (участки 351 - 354 км) на автодороге Улан-Удэ - Романовка - Чита запланирован ремонт сложных участков. Так, участок с 326 по 335 км запланирован к ремонту с началом строительно-монтажных работ в 2027 году. Участок с 335 по 351 км - с началом работ в 2029 году. Отметим, что на дороге уже проводятся работы по планировке и подсыпке в рамках содержания.В целом региональную автодорогу Улан-Удэ - Романовка - Чита протяженностью 524 км ремонтируют поэтапно. В настоящее время в стадии ремонта находится более 130 км (семь участков) по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»; в этом году планируется ввести в эксплуатацию около 40 км. За последние пять лет в рамках нацпроекта уже отремонтировали более 100 км дороги. В планах привести дорогу Улан-Удэ - Романовка - Чита к нормативу на 85% к концу 2030 года.Отметим, что масштабный ремонт здесь не проводился с советских времен и на некоторых участках состояние дорожного полотна достигло критической отметки. Однако дорога вошла в опорную сеть, и ее ремонт идет поэтапно. Масштабные работы ведутся вблизи Эрхирика, Первомаевки, Новой Курбы, Поперечного, на границе Хоринского и Еравнинского районов, а также за Исингой и Романовкой. Кроме того, разрабатывается проектная документация для ремонта еще четырех участков в Еравнинском районе общей протяженностью около 70 км, включая наиболее проблемные.