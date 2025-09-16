Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским

Накануне, 15 сентября, глава Бурятии провел встречу с ветераном СВО, Героем России Владимиром Дарковским. Алексей Цыденов пригласил бойца принять участие в программе «Патриоты Бурятии», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Владимир Дарковский родился в Селендуме Селенгинского района. Он рассказал о своих школьных годах, земляках и, как важно не терять связь с родной землей. По его словам, именно эта связь помогает ему в жизни и службе, придает силы и уверенность.

«Для наших ребят такие примеры – это не просто история, а живое доказательство того, что любовь к Родине и верность долгу начинаются с уважения к своим корням. Именно такие герои, проводящие встречи с подрастающим поколением, и являются главными участниками важного сегодня бесшовного патриотического воспитания», - сказал руководитель региона.

Герой России продолжит свою деятельность на благо республики в социальной сфере. Так, ветеран планирует проводить патриотические встречи с молодежью, работу со школами, клубами, театрами.

«У меня есть видение, как поставить эту работу в Селенгинском районе. Вместе с патриотическим движением здесь, например, также нужно продолжить ремонт школ», - отметил ветеран СВО.

Ранее «Номер один» сообщал, что на базе средней школы № 108 в Улан-Удэ Дарковский открыл молодежный спортивный военно-патриотический казачий клуб «Верхнеудинские кужата», который носит его имя. В новом патриотическом объединении дети будут бесплатно заниматься по программе казачьих видов состязаний «Забайкальские шермиции», спортивным метанием ножа, военной историей региона, начальной военной подготовкой, краеведением и гражданскими навыками выхода из чрезвычайных ситуаций.