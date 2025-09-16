Общество 16.09.2025 в 15:32

Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским

Алексей Цыденов пригласил бойца принять участие в программе «Патриоты Бурятии»
A- A+
Текст: Карина Перова
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
Фото: правительство Бурятии

Накануне, 15 сентября, глава Бурятии провел встречу с ветераном СВО, Героем России Владимиром Дарковским. Алексей Цыденов пригласил бойца принять участие в программе «Патриоты Бурятии», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Владимир Дарковский родился в Селендуме Селенгинского района. Он рассказал о своих школьных годах, земляках и, как важно не терять связь с родной землей. По его словам, именно эта связь помогает ему в жизни и службе, придает силы и уверенность.

«Для наших ребят такие примеры – это не просто история, а живое доказательство того, что любовь к Родине и верность долгу начинаются с уважения к своим корням. Именно такие герои, проводящие встречи с подрастающим поколением, и являются главными участниками важного сегодня бесшовного патриотического воспитания», - сказал руководитель региона.

Герой России продолжит свою деятельность на благо республики в социальной сфере. Так, ветеран планирует проводить патриотические встречи с молодежью, работу со школами, клубами, театрами.

«У меня есть видение, как поставить эту работу в Селенгинском районе. Вместе с патриотическим движением здесь, например, также нужно продолжить ремонт школ», - отметил ветеран СВО.

Ранее «Номер один» сообщал, что на базе средней школы № 108 в Улан-Удэ Дарковский открыл молодежный спортивный военно-патриотический казачий клуб «Верхнеудинские кужата», который носит его имя. В новом патриотическом объединении дети будут бесплатно заниматься по программе казачьих видов состязаний «Забайкальские шермиции», спортивным метанием ножа, военной историей региона, начальной военной подготовкой, краеведением и гражданскими навыками выхода из чрезвычайных ситуаций.

Теги
герой России глава Бурятии

Все новости

Замминистра закупила слишком много наркотиков
16.09.2025 в 16:43
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
16.09.2025 в 16:29
Логистический центр Wildberries построят под Ангарском
16.09.2025 в 16:13
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
16.09.2025 в 16:01
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
16.09.2025 в 15:45
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
16.09.2025 в 15:32
Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
16.09.2025 в 15:15
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
16.09.2025 в 14:57
В Бурятии клещи активны даже осенью
16.09.2025 в 14:26
В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут
16.09.2025 в 14:10
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Замминистра закупила слишком много наркотиков
В Иркутске отправили в колонию чиновницу, которая потратила деньги на трамадол, который не понадобился
16.09.2025 в 16:43
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
Рабочие завершают реконструкцию коммунальных сетей
16.09.2025 в 16:01
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
Киберспортсмены стали лучшими по данным западных рейтинговых платформ
16.09.2025 в 15:45
В Бурятии клещи активны даже осенью
За неделю они цапнули 11 человек
16.09.2025 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru