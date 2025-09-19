В Бурятии начали снимать вклады и перевкладываться в недвижимость и автомобили

Снижение ключевой ставки ЦБ до 17% и падение доходности по вкладам до 12–13% годовых спровоцировали отток средств с банковских счетов. Инвесторы начали активнее перевкладывать капитал в альтернативные активы: золото, валюту, недвижимость и автомобили. Это, в свою очередь, вызвало рост курса доллара, юаня и евро, а вслед за ними и удорожание импортируемых в Бурятию японских и корейских автомобилей.Снижение интереса к банковским вкладам наблюдается с начала лета, когда ставки по годовым депозитам в Бурятии снизились с 19% до 15%, а к настоящему моменту достигли уровня 13%. Об этом сообщает портал «Выберу.ру»: уже в июле спрос на депозиты сократился на 13%, а по накопительным счетам падение оказалось еще более значительным - 24%. В августе депозиты потеряли еще 3%, тогда как накопительные счета показали некоторое оживление (+13%).Однако после сентябрьского снижения ключевой ставки ЦБ до 17% банки объявили о планах по ускоренному сокращению доходности по годовым депозитам, вплоть до 10 - 11%. По мнению аналитиков, в условиях галопирующей инфляции это делает хранение средств на банковских счетах бессмысленным.В результате крупные вкладчики в Бурятии начали переводить средства в недвижимость. Риелторы Улан-Удэ уже отмечают рост числа запросов на покупку в последние дни.- Спрос активизировался, но без привлечения заемных средств, поскольку ипотечные ставки на покупку жилья на вторичном рынке находятся на уровне около 20%. Видно, что потенциальные покупатели имеют наличные, поскольку подходят сроки окончания депозитов, оформленных по высоким ставкам - под 18% годовых, - сообщила улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева.Часть вкладчиков перевела средства в иностранную валюту. Это решение поддержала динамика рубля, который ослабевал в течение всей прошлой недели (с 80 до 85 рублей за доллар). Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявления чиновников о желательности для бюджета курса выше 100 рублей за доллар.Ослабление национальной валюты способно улучшить ситуацию в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях, которые оказались в кризисной ситуации из-за санкций и дорогостоящих ремонтов. Одновременно это позволит монетарным властям сократить растущий дефицит федерального бюджета: нефтяные компании смогут конвертировать поступающую валютную выручку (доллары и юани) в большее количество рублей и, как следствие, пополнить казну.На этом фоне для валютных спекулянтов открываются благоприятные возможности. Параллельно наблюдается рост цены на золото, которое также привлекает инвесторов, ищущих защитные активы.Девальвация рубля провоцирует рост цен на праворульные автомобили в Улан-Удэ, особенно заметный на фоне подорожания внедорожников.- За полгода только таможенные пошлины на оформлении праворульных автомобилей выросли на 6%. И это лишь за счет роста курса евро, по которому высчитывается пошлина. И сегодня таможенное оформление по бюджетным вариантам обходится покупателям в среднем в 400 - 500 тыс. рублей, - говорят на авторынке на ул. Приречной.Неслучайно с начала сентября в городе резко увеличилось число сделок по покупке автомобилей на японских и корейских аукционах. Население стремится вложить средства в технику, пока ее стоимость не достигла запредельного уровня, ожидая дальнейшего укрепления этой тенденции.- Покупатели спешат купить и оформить автомобили до 1 ноября, когда по-новому будет высчитываться утильсбор, - говорят продавцы автомобилей.Нововведение существенно повысит налоговую нагрузку на подержанные иномарки, в первую очередь на автомобили мощностью свыше 160 л. с.Например, за автомобиль, выпущенный три-пять лет назад с двигателем мощностью 160 - 250 л. с., только утилизационный сбор составит от 900 тысяч до 1 млн рублей, и эта сумма будет ежегодно увеличиваться.В Бурятии это приведет к дополнительному удорожанию так называемых «беспробежных» автомобилей, прежде всего внедорожников, кроссоверов, а также мощных гибридов и электромобилей. Отдельные модели могут вовсе исчезнуть с рынка, поскольку утилизационный сбор на наиболее мощные из них достигнет 3 млн рублей.Углубляющийся экономический кризис заставляет инвесторов искать способы сохранения капитала, активно избавляясь от рублей. Этот тренд провоцирует дальнейший рост стоимости защитных активов: недвижимости, автомобилей, иностранной валюты и золота. В условиях растущей неопределенности будущего спрос на такие надежные активы будет только увеличиваться.