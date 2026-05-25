Общество 25.05.2026 в 13:03

Юным улан-удэнцам бесплатно раздадут мороженое и сок

В парке «Юбилейный» устроят детский праздник
Текст: Карина Перова
Фото: нейросеть
В Улан-Удэ 1 июня в парке «Юбилейный» пройдёт большой семейный праздник «Страна детства». Юным горожанам бесплатно раздадут 4 тыс. порций мороженого и 1500 пачек сока.

Для гостей подготовили большую развлекательную программу с бесплатными мастер-классами, аквагримом, шоу мыльных пузырей, надувным мега-шоу, выставкой машин, огромной раскраской и росписью шопперов, конкурсами, играми и подарками.

Самым трогательным событием дня будет «Забег в ползунках». Маленькие спортсмены будут соревноваться в двух возрастных категориях: от 6 месяцев до 1 года и от 1 года до 1,5 лет. Дополнительные призы можно получить за самый оригинальный костюм или самую яркую группу поддержки. Необходима регистрация.

Возрастное ограничение 0+

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
