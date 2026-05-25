Происшествия 25.05.2026 в 13:01

В Баргузинском районе мужчина вырубил 114 деревьев на миллион рублей

Суд учёл троих приёмных детей и полное возмещение ущерба
Текст: Станислав Сергеев
В Баргузинском районе осудили мужчину, который незаконно срубил больше сотни деревьев. Ущерб государству превысил миллион рублей - это особо крупный размер. Нарушитель вырубил 104 сосны и 10 лиственниц. Общий объём заготовленной древесины составил почти 90 кубометров. Лесоруб пользовался бензопилой «Штиль» и вывозил лес на тракторе и грузовом прицепе.

Сотрудники лесничества обнаружили незаконную рубку и вызвали полицию. На месте нашли спилы деревьев, гусеничный трактор и прицеп. При обыске в доме лесоруба изъяли несколько бензопил, два автомобиля. Ущерб оценили в 1 041 200 рублей. Мужчина полностью признал вину и в ходе рассмотрения дела частично возместил ущерб - сначала внёс 500 тысяч рублей, а после вынесения приговора, до его вступления в силу, выплатил оставшиеся 541 200 рублей.

Суд первой инстанции учёл, что мужчина не судим, воспитывает троих несовершеннолетних приёмных детей, ухаживает за пожилыми родителями, полностью признал вину и раскаялся. К тому же он активно помогал следствию - сам указал, какой именно бензопилой рубил лес. Несмотря на то, что преступление относится к тяжким и ущерб государству превысил миллион, суд применил статью 73 УК РФ и назначил наказание условно - три года лишения свободы с испытательным сроком два года. Штрафовать не стали, но обязали возместить весь ущерб. Кроме того, суд конфисковал бензопилу, которой мужчина рубил лес.

Прокуратура попыталась обжаловать приговор. Гособвинитель настаивал, что суд незаконно применил условное наказание и ч.1 ст.62 УК РФ, которая позволяет снизить срок при наличии смягчающих обстоятельств. Также прокурор требовал исключить из приговора указание на конкретную марку бензопилы и отменить конфискацию. 

Однако Верховный суд Бурятии встал на сторону защиты. Апелляция признала, что полное возмещение ущерба и активное содействие следствию - законные основания для смягчения приговора. Условное наказание суд счёл оправданным, учитывая, что у мужчины на иждивении трое приёмных детей и пожилые родители. 

Более того, Верховный суд смягчил приговор: срок уменьшили с трёх лет до 2 лет 10 месяцев условно. Гражданский иск прокурора отменили за полным возмещением ущерба, арест с машин сняли, имущество вернули владельцу. В остальном приговор оставили без изменений.

Фото: «Номер один»
