Иркутяне помогли мошенникам увести у семьи из Бурятии 4 млн рублей

Полицейские Бурятии задержали троих студентов из Иркутска в возрасте 19 и 22 лет, которые обналичивали деньги, украденные мошенниками. Недавно благодаря их «помощи» семьи из Бурятии и Сочи лишились 4,5 млн рублей.

- Группа молодых людей скупала у «дропов» банковские карты, получая полный контроль над счетами. Затем в закрытых чатах мессенджеров они предлагали свои услуги другим злоумышленникам, в частности готовые «свободные» счета для перевода украденных средств, - рассказали в полиции республики.

Когда жертвы переводили деньги, фигуранты снимали наличные в банкоматах и через криптообменники отправляли их кураторам, оставляя себе процент за непыльную работу.

В полиции региона уточнили, что на эту схему попалась семья из Северобайкальска, потерявшая более 4 млн, а также жительница Сочи и ее 487 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой», а молодые люди заключены под стражу.

