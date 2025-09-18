Столица Бурятии принимает конференцию АСДГ

В этом году наш город принимает у себя визитеров полномасштабного события – конференции «Ассоциации сибирских и дальневосточных городов». На несколько дней к нам приехали представители местных властей из разных уголков Сибири и Дальнего Востока. Участников ждет насыщенная программа, сочетающая не только деловые встречи, но и знакомство с культурой гостеприимного региона. Сопровождать их на этом пути будут представители Улан-Удэнского городского Совета депутатов.





Одним из ключевых пунктов стало посещение знаменитой школы № 60, которая по праву считается ярким примером заботы и поддержки детей с инвалидностью.







Средняя общеобразовательная школа социальной адаптации детей-инвалидов распахнула для воспитанников свои двери еще в тридцатые годы прошлого века. За свою долгую историю она трижды переезжала, но в прошлом учебном году наконец обрела новый и современный дом в 103-м мкр-не. Просторное, светлое здание возвели благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» – стоимость составила почти 846 млн рублей.

«У нашей школы есть важная и добрая особенность – у нее нет закрепленного микрорайона, – подчеркнула директор учреждения Любовь Цыденова. – Сюда приходят учиться ребята со всего города, а чтобы дорога была безопасной, для детей организован школьный автобус».

Школа № 60 – это место, где созданы все условия для особенных воспитанников.

Здесь учатся не только дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, но и ребятишки, восстанавливающиеся после травм и операций.

«Ежегодно более полутысячи детей с различными заболеваниями (нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эпилепсией и другими) получают здесь знания и поддержку. Для каждого ребенка педагоги выстраивают индивидуальную образовательную траекторию, помогая раскрыть способности, – комментирует Любовь Цыденова. – Сегодня в нашей школе учатся 611 ребят, 305 из них посещают занятия очно».



Каждый день их ждут и поддерживают 130 опытных педагогов: учителя-предметники, логопеды, дефектологи, психологи и многие другие специалисты.



Для гостей конференции специально выступил школьный ансамбль. Юные артисты, недавно вернувшиеся с международного фестиваля, покорили зрителей своим талантом, который уже оценили за рубежом, наградив коллектив тремя дипломами I степени и благодарственными письмами. Параллельно с этим участники съезда смогли насладиться Верхнеудинской ярмаркой.





Далее их ждала большая экскурсия по МАОУ СОШ. Представители местных властей из разных уголков нашей страны увидели, как на практике реализуется уникальная образовательная программа. Для поддержки особых учеников оборудован целый коррекционно-развивающий блок. В него входят кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, уютная сенсорная комната для релаксации, а также помещения для арт-терапии и занятий по методике Монтессори.

Помимо учебных классов, в школе есть все для комфортной и полноценной жизни: просторная библиотека, актовый зал, столовая и современный медкабинет. Отдельная гордость образовательного учреждения – бассейн.

«Детей с особыми образовательными потребностями необходимо социализировать, и оптимальной средой для этого, конечно, является климат общеобразовательной школы, а не специализированных учреждений. В инклюзивной среде дети по-настоящему раскрываются, более успешно адаптируются и избавляются от, скажем так, излишнего перфекционизма, – высказал свое мнение председатель Дудинского городского Совета депутатов Сергей Бородин. – В Улан-Удэ создали успешный пример грамотного подхода. Сегодня мы увидели, как здесь реализован проект, объединивший не только финансирование, но и, что самое главное, слаженную работу органов образования, власти и прочих структур. Мы желаем школе успехов и благоприятной атмосферы в коллективе. Сейчас особенно важно сохранять ценных сотрудников, ведь именно от них зависят наши дети, а значит – и наше общее будущее».





Конференция «Ассоциации сибирских и дальневосточных городов» состоится завтра. Участники обсудят актуальные проблемы развития представительной власти в регионах, поделятся опытом и разработают совместные подходы к решению текущих задач, стоящих перед депутатами.

Особое внимание в рамках собрания будет уделено знаменательным датам в истории городского самоуправления: 150-летию Верхнеудинской городской думы и 30-летию Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В честь этих событий запланировано торжественное мероприятие, которое войдет в официальную программу.



