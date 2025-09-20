Программистам Бурятии придется полностью переизобретать себя

Изменения связаны как с геополитической ситуацией, импортозамещением, перестройкой логистических цепочек, так и адаптацией к новым экономическим условиям. Работодатели больше не ищут «универсальных солдат», а отдают предпочтение узкопрофильным исполнителям. Требования к специалистам ужесточаются, а конкуренция за места растет - теперь недостаточно просто знать язык программирования, нужно глубоко понимать специфику отрасли и уметь быстро осваивать инновационные технологии.



COVID-19 и цифровой бум



Пандемия COVID-19 стала суровым испытанием для всего мира, но парадоксальным образом еще и мощнейшим катализатором цифровой революции. Помимо прорывов в медицине она запустила глобальную трансформацию информационных технологий и дала им сильнейший за последние десятилетия импульс.



- Параллельно с этим вырос спрос на электронное обучение. Онлайн-формат стал спасательным кругом, позволившим продолжать учиться школьникам и студентам во время локдаунов. Причем тренд затронул не только систему государственного образования, получать разного рода знания довелось в том числе взрослым, - вспоминает улан-удэнский разработчик мобильных игр Степан Красиков. - Однако массовый переход к дистанционному освоению навыков оказался ничем иным, как вынужденной мерой, поскольку в условиях глобальной изоляции сотни миллионов людей внезапно столкнулись с реальной угрозой потери стабильных источников заработка.



Международная организация труда еще в первый год спрогнозировала, что при затяжном карантине без заработка может остаться практически полмиллиарда людей. Собственно, так и случилось.



- В связи с этим небывалую популярность обрели образовательные платформы, а идеальным для освоения стало направление информационных технологий. Данная сфера имеет довольно широкий спектр направленностей: дизайн, программирование, аналитика, маркетинг и т. д., - перечисляет Степан Красиков. - Причем научиться всему этому можно будучи дома. В результате образовательный бум напрямую подогрел ажиотаж, и о клишированной профессии программиста принялись говорить повсеместно, а на гребне волны популярности оказались сотни онлайн-курсов, сулящих трудоустройство всего через несколько месяцев обучения.



Можно с уверенностью сказать, что пандемия не просто изменила настоящее, она заложила основу для формирования нового поколения цифровых специалистов, определив вектор развития кадрового потенциала на многие годы.



Прямо сейчас одна из ведущих образовательных платформ открывает доступ к более чем 170 профессиям. Среди наиболее востребованных программ, представленных на главной странице, особенно выделяются: python-разработчик, инженер по тестированию, графический дизайнер, веб-дизайнер и пр.



- Вариативность образовательных программ отражает текущие запросы рынка труда и позволяет выбрать подходящее направление для профессионального развития в сфере цифровых технологий. Многие онлайн-школы до сих пор активно предлагали формат «все включено». То есть студенты оплачивают курсы, проходят обучение, а образовательная платформа обещает помогать с прохождением стажировки и последующим трудоустройством в компании-партнеры. Однако формулировка «гарантия помощи» еще не означает «гарантию полноценного трудоустройства», - делится личными наблюдениями наш собеседник. - Абитуриенты подобных площадок, как правило, сейчас мало кому нужны.



Среди программистов существует три уровня: junior, middle, senior. Первый подразумевает под собой начинающего специалиста, который знает теорию, освоил синтаксис одного языка программирования и может писать на нем код. Второй - это уже уверенный разработчик, который умеет работать без постоянного контроля. Senior же считается высшей лигой, уровнем сотрудников, обладающих значительным опытом и глубокими знаниями в своей области.



- Пройдя скоротечные курсы в дистанционном формате, моментально добиться престижного уровня невозможно, - уверяет улан-удэнский разработчик мобильных игр. - Онлайн-курсы сознательно выбирают стратегию «срезания углов». Они фокусируются на практических навыках для быстрого старта в конкретной нише. Например, вместо пятилетнего изучения компьютерных наук в вузе курс по разработке игр предложит сразу освоить только необходимые движки и языки. Это не замена фундаменту, а точечная инъекция знаний для решения конкретных задач. Если человек хочет достичь определенного уровня, то ему нужно продолжать обучение самостоятельно и гореть этим.



Так мы подобрались к главному противоречию - IT-специалисты есть, IT-компании есть, а заветного трудоустройства как такового нет.



- Уж слишком много новичков развелось, - констатирует Красиков.



Коррекция современного рынка



Во время пандемии и активного импортозамещения компании действительно нанимали, откровенно говоря, всех подряд. Сейчас рынок информационных технологий пришел в более равновесное состояние.



- Спрос никуда не исчез, он стал более качественным. Закончилась эра, когда можно было пройти короткие курсы и просочиться на высокооплачиваемую должность. Наш внутренний рынок сейчас проходит глубокую трансформацию: становится более изолированным, сфокусированным на глубинных задачах и импортозамещении, - отмечает Степан Красиков. - При этом потребность в квалифицированных специалистах только растет, но путь к работе для большинства разработчиков значительно усложнился.



Его личный опыт подтверждает эту тенденцию: поиск работы занял несколько месяцев.

- На сайтах с вакансиями формально много предложений, но реальность жестока: большинство работодателей попросту игнорируют соискателей, а затем закрывают предлагаемые должности без ответа. Некоторые ограничиваются шаблонным письмом: «Спасибо за отклик! Мы свяжемся с вами». Из 100 разосланных обращений я получил всего 30 ответов, прошел многоэтапные собеседования в пяти компаниях, и лишь одна предложила работу.

Парадокс большого количества вакансий при сложностях с трудоустройством объясняется рядом факторов. Во-первых, некоторые компании размещают свои объявления не для реального поиска специалистов, а для анализа рынка.

- Например, изучают уровень зарплатных ожиданий соискателей, - говорит Красиков.



Во-вторых, часть организаций целенаправленно собирает базы из резюме для последующего использования, либо для собственных нужд, либо для перепродажи данных другим компаниям в рамках услуг по подбору потенциального персонала.



- И лишь немногие реально ищут сотрудника, - констатирует молодой человек.



Жизнь вообще несправедлива



Ни для кого не секрет, что специалисты в сфере информационных технологий весьма хорошо зарабатывают. «ГородРабот.ру» - агрегатор вакансий - приводит данные, что в июле текущего года средняя заработная плата программиста достигла 111 тыс. рублей, при этом наиболее часто предлагался оклад в 150 тыс. рублей. Для сравнения, согласно информации того же портала, у учителей среднее предложение работодателей составило всего 38 тыс. рублей.



При этом важно учитывать, что нагрузка и характер работы этих профессий сопоставить никак невозможно: программисты работают в высококонкурентной коммерческой среде с постоянным обновлением технологий, в то время как учителя несут социальную ответственность за формирование будущих поколений при значительной эмоциональной нагрузке и бюрократии.



- Вот, например, проходчики на промышленной добыче... Люди сутками работают в тяжелейших условиях, занимаются извлечением ископаемых и получают за это по 200 тыс. рублей. А я вот сижу тихонько на кухне, не спеша пью утренний кофе и что-то печатаю на компьютере, и на карту приходят те же самые 200 тысяч, - разводит руками разработчик мобильных игр. - Мне кажется, что высокие зарплаты в IT - прямое следствие критической важности этой сферы в нынешнем мире. Да, программисты не занимаются тяжелым физическим трудом, но у них не менее выматывающая умственная деятельность. Сегодня абсолютно любой бизнес, даже небольшой магазин одежды невозможен без цифровых решений. Мы уже не можем просто открыть лавку в городском закоулке и ждать клиентов: нужны сайты, реклама, маркетинг, автоматизация процессов и так далее.



Все это требует глубоких технологических знаний, поэтому высок спрос на подобного рода специалистов, без которых бизнес просто не сможет существовать в современной реальности.



Откуда деньги, Лебовски?



В современном городе сложно представить поездку в автобусе без людей, увлеченно проводящих время за мобильными играми. Примечательно, что большинство из этих виртуальных забав - бесплатное. Достаточно открыть каталоги App Store или Google Play, чтобы увидеть колоссальное количество таких предложений. Возникает закономерный вопрос: на какие же средства существуют эти проекты?



- Основой экономики «бесплатных» игр становятся хитрые механизмы монетизации. Рассмотрим типичный сценарий: игра в стиле «фермы», где у виртуального персонажа заканчивается энергия для дальнейших действий. У пользователя есть три варианта: бесплатно подождать несколько часов до восстановления ресурсов, купить недостающую энергию за реальные деньги (например, 100 рублей) или потратить 30 секунд на просмотр рекламного ролика, - объясняет улан-удэнский разработчик мобильных игр. - Именно реклама становится главным источником дохода для многих компаний. Дополнительный же способны принести микроплатежи - продажа виртуальных товаров: скинов, украшений или функциональных улучшений. Та же коровка на ферме может остаться обычной или стать «эксклюзивной» версией с бантиком и неоновым окрасом за небольшую плату. Практически в каждой игре есть встроенный магазин, где игровая валюта (покупаемая за реальные деньги) открывает доступ к дополнительному контенту.



Параллельно с техническими механизмами монетизации работает эмоциональная накачка клиентов. Игры используют элементы дофаминовой стимуляции - чувство достижения, азарт, необходимость быстрого выбора. Пользователь постоянно оказывается перед дилеммой: купить, посмотреть рекламу или же подождать.



- Это формирует зависимость и плавно подводит к денежным тратам. Но вот для детских игр действуют строгие правила: запрещена прямая продажа контента и агрессивная подача рекламы. Однако разработчики находят лазейки - подписки, - раскрывает маленькую тайну Степан Красиков. - Например, компания может выпустить 20 игр, где бесплатно доступны только первые три-пять уровней. Для продолжения предлагается оформить месячную подписку, допустим, всего за 500 рублей. Таким образом, игра формально остается бесплатной, но значимая часть контента блокируется до момента оплаты.



По данным исследовательской компании Sensor Tower, в прошлом году выручка от мобильных игр в российских сегментах составила 247,2 млн долларов. Показатель включает в том числе микроплатежи и подписки. Но игры представляют лишь вершину огромного айсберга. IT-сектор включает тысячи направлений: корпоративное программное обеспечение, облачные сервисы, маркетплейсы, искусственный интеллект и другое. Каждое из них генерирует многомиллиардные прибыли.



- Именно благодаря такой доходности основатели крупных корпораций могут позволить себе платить высокие зарплаты. Каждый специалист в цифровой сфере не просто исполнитель, а инвестиция в создание продуктов, которые приносят колоссальные деньги, - заключает наш собеседник. - Поэтому текущая ситуация на рынке это не кризис, а естественная эволюция. Да, идет переход от количественного роста к качественному, где ценятся не просто кодеры, а архитекторы кибернетического будущего, способные решать комплексные задачи в условиях быстро меняющегося мира. Но это не означает, что подобного рода специалисты, глядя на их обилие, теперь не нужны.