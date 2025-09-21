Жителям Бурятии предлагают жен и подруг на час

На Авито можно продать и найти все, что угодно: от винтажных вещей советского времени до брендовых сумок за миллион рублей. Но, помимо товаров, спросом пользуются такие услуги, как «подруга», «жена на час» и «свой человек», который может стать вашим представителем. Обо всем этом читайте в подборке от «Номер один».Мы нашли объявление от улан-удэнки, которая предлагает услугу «подруга на час». В описании расписано, что конкретно туда входит: «составлю компанию, выслушаю, поделюсь опытом. Можем сходить в кино, ресторан, на выставку, мероприятие. Можем просто посмотреть фильм и поболтать. Локация обсуждается. Советов не даю. Интима тоже нет. У меня большой предпринимательский опыт, занимаюсь ремонтами, саморазвитием, много путешествую. Сейчас живу в Улан-Удэ, часто бываю в Москве», - пишет потенциальная «подруга на час» и более.За уделенное драгоценное время необходимо заплатить 5 тысяч за один час. Девушка предлагает пакетную систему: три часа по цене двух. Ну а что, бизнес есть бизнес. Как говорится, ничего личного. А для постоянных клиентов дама предлагает подписку на месяц, правда с оговоркой, что условия обсуждаются только после знакомства.«Рада быть подругой и девушкам, и мужчинам», - резюмирует «почасовая подруга».К сожалению, к моменту написания статьи девушка сняла с публикации свое объявление, и мы не смогли связаться и расспросить подробнее об услуге «подруга на час».Другая разновидность услуги - это когда женщина из «подруги» переквалифицируется в «жену». Мы наткнулись на объявление «жена на час». Если услугой «муж на час» сейчас никого не удивишь, ведь часто что-то ломается или нет под рукой нужного инструмента, и тогда мужчина с заветным чемоданчиком как раз кстати.Согласно прайсу, спектр услуг «жены на час» достаточно обширен: от генеральной уборки жилья до уборки в ресторане. Отдельным пунктом выделено мытье духовки и плиты.За генеральную уборку «жене на час» придется выложить от 2000 рублей в зависимости от квадратуры, мытье одного окна - 400 рублей, а отдраить духовку стоит от 2000 рублей. И это займет один час.- Услуга пользуется большим спросом. Хотя частенько молодые люди путают и хотят познакомиться для отношений. А так обращаются не только мужчины, чаще даже девушки. Порой встречаются квартиры, находящиеся в чересчур грязном состоянии. То ли люди стали ленивее и не хотят убираться, то ли мы начали жить богато, но услуга клининга стала довольно популярной, - рассказала «жена на час» Виктория Ревенская.Женщина, помимо основной работы, подрабатывает дополнительно, наводя чистоту и порядок в домах и квартирах наших горожан.Долгое время считалось, что клининг - элемент роскошной жизни, и тратиться на уборку едва ли не постыдно, когда можно убраться самостоятельно и сэкономить бюджет. Но сейчас, судя по статистике сервиса «Авито Услуги», по всей России наблюдается устойчивый рост спроса на услуги по уборке. Видимо, некоторые горожане считают, что убираться чужими руками выгоднее, чем тратить свое время.Еще одна весьма интересная услуга «свой человек в Улан-Удэ». Ею может воспользоваться человек, живущий в другой местности и не имеющий возможности приехать лично, у которого скопились дела.Через «своего человека» можно решить такие дела, как помощь в сопровождении людей, животных или имущества; отправить, собрать груз или посылку любой транспортной компанией или почтой. «Свой человек» готов быть вашим представителем и помощником. Он может даже перегнать автомобиль, купить за вас необходимую вещь, съездить по объявлению.«Если у вас есть какое-либо дело в Улан-Удэ, а также по Республике Бурятия, но нет возможности заняться им самостоятельно, то я могу решить ваш вопрос. Узнать, выяснить, забрать, получить, заполнить, забронировать. Я готов помочь с животными: свозить в клинику, покормить, взять на некоторое время. Произведу фото-, аудио-, видеосъемку. В общем, все обсуждаемо. Законы РФ не нарушаю, просьба с неадекватными предложениями не обращаться. Обращаю ваше внимание на то, что неважно, из какого вы региона России, независимо от вашего местоположения вы можете обратиться и решить все дела в Улан-Удэ не выезжая за пределы своего города», - пишет у себя в аккаунте «свой человек».Подобных объявлений достаточно много. Вот, например, другой «свой человек» по имени Александр, помимо стандартного пакета, предлагает услугу по поиску людей, правда гарантий никаких не дает.- Несколько раз обращались ко мне с подобной просьбой. Родственники пытались либо найти своих дальних родных, либо тех, кто долгое время не выходил на связь. Мы договаривались на определенных условиях. Где-то я приезжал и обходил всех соседей, спрашивал, кто что знает. Порой оказывалось, что человека уже нет в живых, а квартира продана близкими родственниками, - поделился Александр Михайличенко, «свой человек в Улан-Удэ». - Порой не удавалось найти никакой информации, так как жильцы все сменились, и никто его уже не знает. Как правило, в этих заявках мне платили по 1500 рублей. Но самое главное тут - благодарность людей.Как выяснилось, мужчина занимается предоставлением такого рода услуг в свое свободное время и ведет на эту тему свой Telegram-канал.- У меня есть моя постоянная и основная работа и семья, которым я уделяю большую часть своего времени. Хочу отметить, что это в первую очередь помощь людям, а во вторую - заработок. Однажды я сам обращался к «своему человеку» в другом городе. Мне нужно было купить дорогостоящие таблетки, которых не было ни в одном близлежащем городе. Мне помогли, а после этого я решил, что тоже могу быть полезным кому-нибудь, - ответил Александр.Со слов мужчины, услуга достаточно востребована, но заявки бывают непостоянными.- Порой тишина неделю или две, а иной раз так заваливают, что физически не удается всем помочь. В основном затишья попадают на праздники и в периоды отпусков. Обращаются абсолютно из разных городов, со всей России. Периодически и из районов. Есть постоянные клиенты, с которыми работаю долгое время. Цена складывается из множества факторов: она зависит от адреса, от времени, потраченного на ее выполнение, от усилий, от срочности, - утверждает Александр.Как рассказал Александр, заказы бывают совершенно разного характера. В своем Telegram-канале мужчина подробно описывает истории со своими заказами.На самом деле было много разных интересных, смешных, глупых, сложных, ответственных заявок. Всего и не упомнишь. Например, из необычных и интересных: летом ездил в Новоильинск Заиграевского района, где горела тяговая подстанция. Из-за возгорания без света остались жители нескольких населенных пунктов, а также было остановлено движение на данном участке железной дороги. Ко мне обратились с просьбой приехать на место, произвести осмотр, сделать фото/видео всего, что повреждено, а также собрать пакет всех документов, касающихся этого происшествия, - рассказал «свой человек».Судя по рассказам в канале, к Александру даже обращались одинокие девушки с желанием провести с ним время.По утверждению «своего человека», его дело сложное и очень ответственное. Периодически обращаются мошенники, пытаются обмануть, придумывают какие-то махинации.- Также порой обращаются люди, которые хотят сделать чужими руками незаконную работу. Чем я и все знакомые мне «свои люди» не занимаемся. Нужно досконально разбираться во всех заявках, чтобы не стать жертвой в попытке помочь человеку. А порой бывают абсолютно неблагодарные люди, которые просят сделать сложную работу практически даром. Также есть и шутники, которые пишут, чтобы поприкалываться, и только отнимают время, которого у меня не так много, - рассказывает Александр.По данным аналитиков, на 2025 год более 70 млн человек ежемесячно ищут товары на Авито. Все чаще люди заказывают вещи через Авито доставку, поэтому география продаж охватывает аудиторию всей страны.- Мы оценили Авито, когда делали ремонт и устроили генеральную разгрузку пространства своего дома. Сначала хотели выкинуть вещи, но потом решили некоторые выставить на Авито. В итоге советская пластиковая люстра отправилась в Калугу, старенький фотоаппарат-мыльница, который не работал, уехал в Чебоксары. Даже продали советскую полуторную кровать и тележку для переноски фляги. А б/у техника и мебель ушли за считаные дни. Мы очень довольны, что продали ненужное, а еще более рады за то, что кто-то будет пользоваться этими вещами. В целом за все время пребывания на Авито я продала б/у товаров на 84 550 рублей, - рассказала про свой опыт продажи товаров на Авито Татьяна Осорова.Поэтому не спешите выкидывать и сбрасывать со счетов старенький чайный сервиз или другую вещь. Возможно, она будет кому-то очень нужна. А если хорошо «посерфить» по объявлениям и внимательно почитать отзывы, то можно найти мастера на любой вкус и бюджет.