Общество 20.09.2025 в 12:54

В Бурятии фрезеруют асфальт на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита

Современная технология ремонта дорог позволяет экономить материалы и сохранять прочность дорожного полотна
Текст: Станислав Сергеев
На ремонтируемом участке федеральной трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита (58-78 км), специальные машины снимают верхний слой старого асфальта. Это высокотехнологичный процесс фрезерования. О том, как и зачем это делается, рассказали в Министерстве транспорта Бурятии.

Фрезерование асфальта – это механический способ удаления старого или повреждённого дорожного покрытия перед укладкой нового. Специальная машина-фреза, оснащённая множеством режущих ножей, снимает ровно такой слой асфальта, который необходим. При этом сохраняется прочная основа дороги, а старое покрытие не отправляется на свалку, а перерабатывается для повторного использования.

«Метод зарекомендовал себя как надежный и экономичный способ механического удаления асфальтобетонного покрытия», – поясняют в минтрансе республики.

Ключевых преимуществ у технологии несколько. Во-первых, экономия материалов: старый асфальт не выбрасывается, а перерабатывается и используется снова. Во-вторых - сохранение прочности: фреза удаляет только повреждённые слои, не затрагивая устойчивое основание дороги. Экологичность: метод снижает потребность в новых материалах и уменьшает количество отходов. Скорость: процесс позволяет быстро подготовить дорожное полотно к укладке нового покрытия.

Активные работы по фрезерованию ведутся на участке 58-78 км федеральной трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита. Это один из ключевых автомобильных маршрутов республики, обновления которого в Бурятии ждали многие годы. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по всей России.

Фото: Минтранс Бурятии

дорога

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

