Ветеранам СВО предложили построить новую инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов предложил сделать участие ветеранов спецоперации в масштабном строительстве инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока частью идеологической программы сибиризации. Поскольку программный материал вышел в «Российской газете», аналитики расценили его как потенциальный план действий после окончания СВО, направленный на преодоление депопуляции сибирских и дальневосточных регионов - проблемы, сохраняющейся с 90-х.Сергей Караганов уже полтора года работает над концепцией проекта «Восточный поворот 2.0, или Сибиризация России».- Пора заняться «возвращением к себе», домой, к истокам нашей истории как великой державы. А они - в Сибири, - утверждает ученый.По мнению Караганова, «возвращение к себе» потребует от России разработки стратегии «сдвига духовного, экономического, научно-технического и политического развития страны в сторону Урала и Сибири». Ученый убежден, что именно эти регионы станут «в обозримом будущем главным источником развития и роста мощи страны, а также благосостояния народа».Кроме того, он считает приоритетной задачей создание транспортного коридора Север-Юг, который через Сибирь свяжет Россию «с рынками поднимающейся Азии - с рынками будущего».Еще один из принципов, изложенных парламентарием, нацелен на использование сибирских рек, в том числе Оби, в качестве транспортных артерий.- Новая транспортная логистическая стратегия должна быть нацелена в том числе на развитие и сохранение малых городов, на развитие нового тура освоения Сибири, сибиризацию всей страны, - не сомневается депутат.В 2021 году с аналогичной инициативой выступил тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу. Он предложил перенести столицу страны в Сибирь и построить на ее территории от трех до пяти новых крупных городов-миллионников, которые стали бы мощными отраслевыми и экономическими центрами.Проблема депопуляции слабо освоенных восточных регионов страны особенно остро стоит на Дальнем Востоке. С начала 90-х годов Чукотка потеряла две трети населения, Магаданская область - более половины, Сахалин и Камчатка - по одной трети жителей, Амурская область и Хабаровский край - примерно по 20%.Особенно показательная ситуация сложилась в Якутии. Если в начале 1990-х годов там проживало 1,2 млн человек, то к 2023 году численность сократилась до 1 млн. Сохранение этого рубежа стало возможным лишь благодаря массовой миграции из стран Средней Азии - мигранты ехали за «длинным северным рублем». Однако сейчас из Якутии начался отток мигрантов, и регион рискует выйти из числа «миллионников».Бурятия также потеряла статус региона-миллионера в 90-е годы. Население республики продолжает сокращаться, хоть и не такими резвыми темпами, как в начале 2000-х.В этих условиях сохранение человеческого капитала становится важнейшей задачей для регионов Сибири и Дальнего Востока. Население - это настоящее богатство, которое по своей ценности превосходит даже нефтяные ресурсы, особенно с учетом растущего налогового бремени и увеличения размера штрафов.В Бурятии идею Сергея Караганова о масштабном «развороте на Восток» считают стратегически верной, однако подчеркивают ее ключевую проблему - отсутствие реального финансового обеспечения.- Караганов явно взял на вооружение высказывание ученого Михаила Ломоносова: «Богатство российское будет прирастать Сибирью». И в те времена действительно богатели не только сырьевые компании, зарегистрированные в Москве, как сейчас, а люди, - говорит улан-удэнский историк и писатель Виктор Седой. - Они переселялись в Сибирь и на Дальний Восток чаще всего добровольно, поскольку тогда в Сибири создали неслыханные по своей привлекательности условия, и народ поехал, заселяя огромные пространства.Особенности региона открывали уникальные возможности: бескрайние леса, богатые пастбища и изобилие пушного зверя - «нефть» того времени. Это создавало условия не только для прибыльной добычи пушнины, но и для развития земледелия, торговли и золотодобычи. Именно здесь наступил золотой век сибирского предпринимательства.Российские купцы и служилые люди достигали даже берегов Америки. Основывали торгово-военные форты в Калифорнии и вели активную торговлю с Китаем и США. При этом они платили символические налоги, что способствовало накоплению колоссальных состояний. Неслучайно на средства кяхтинских купцов возводились храмы, стоимость которых в современном исчислении оценивается в сотни миллиардов рублей.Как подчеркивает историк, успешному развитию Сибири способствовала не только экономическая свобода и высокий уровень доходов, но и эффективное управление. Региону действительно везло с дальновидными генерал-губернаторами, которые проводили взвешенную и мудрую политику.Современные программы развития, такие как «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», безусловно, продолжают эту традицию, но носят скорее точечный характер.По мнению Виктора Седого, реализация идей Караганова требует принципиально новой парадигмы развития восточных регионов. Историк предлагает введение особого экономического режима, включающего: полную свободу предпринимательской деятельности, усиленную защиту прав собственности, специальный налоговый режим с освобождением от большинства налогов, безвозмездную передачу земли переселенцам, существенные подъемные пособия и комплекс мер поддержки местного населения, включая льготы по ЖКХ.Последний пункт особенно актуален, поскольку жители Сибири несут на 20 - 30% больше расходов на коммунальные услуги по сравнению с центральными регионами России.- Главная причина оттока - низкий уровень зарплат, не компенсирующий затраты на жизнь в экстремальном климате. Расходы на отопление, теплую одежду и логистику продуктов колоссальны, - выделяет ключевую проблему экономист Анатолий Масловский.По его расчетам, для комфортной жизни в условиях Сибири необходима зарплата примерно 350 тыс. рублей. Эксперт отмечает, что в советский период эта проблема решалась через систему северных коэффициентов, льготный пенсионный возраст и другие преференции. В современных условиях бизнес не готов нести такие расходы на оплату труда, поскольку это приведет к резкому росту себестоимости продукции и потере конкурентоспособности.Однако достижение целевого уровня зарплат способно не только остановить отток населения, но и запустить масштабный миграционный приток из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России. Региону критически необходимы высококвалифицированные специалисты: врачи, учителя, инженеры, строители и предприниматели, которые составят основу нового демографического и экономического потенциала.Эксперты подтверждают правоту Караганова в отношении ветеранов СВО. Их участие в развитии региона может быть крайне ценным, но при обязательном условии полноценной реабилитации и последующего трудоустройства на государственных предприятиях.Фундаментом для любого развития должна стать модернизация транспортной инфраструктуры. Приоритетной задачей является расширение трассы «Байкал» с двух до шести полос, по аналогии с автомагистралью Санкт-Петербург - граница с Финляндией. В условиях переориентации грузопотоков с Европы на Азию эта магистраль должна соответствовать современным стандартам безопасности и пропускной способности, поскольку станет ключевым элементом логистического коридора для торговли с Китаем.Проблема, как всегда, упирается в финансирование. Требуются реальные инвестиции в инфраструктурные проекты, подобные тем, что осуществлялись в предыдущие эпохи. Особую актуальность эти задачи приобретают в текущей экономической ситуации, когда роль Сибири и Дальнего Востока как стратегического резерва и точки роста национальной экономики значительно возрастает.