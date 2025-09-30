«Ростелеком» назвал сёла Бурятии, где живут самые активные пользователи мобильного интернета

«Ростелеком» составил рейтинг населенных пунктов Бурятии, в которых жители больше всего пользуются мобильным интернетом, подключенным по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Оператор проанализировал данные с января 2025 года и определил топ-5 сёл.Первое место по объему интернет-трафика занял улус Шулута Тункинского района, на втором месте село Старые ключи Бичурского района, на третьем — Санномыск Хоринского района, на четвертом — поселок Холодная Северобайкальского района и завершает топ-5 улус Субуктуй Кяхтинского района.С начала года жители каждого населенного пункта скачали и передали от 6 до 11 терабайт данных. По-прежнему жители сёл больше скачивают информации, чем отправляют. Входящий трафик составил большую часть — 93 процента.Четыре из пяти населенных пункта уже входили в аналогичный рейтинг. Например, по итогам предыдущих двух лет улус Шулута занимал первые строчки рейтинга: в 2023 году был на третьем месте, а по итогам 2024 года поднялся на первое место. Третий год подряд в пятерке сёл с наиболее активными пользователями — Старые Ключи, Санномыск и Холодная.«Обеспечение пользователей услугами связи в сельской местности остается для нашей компании одной из приоритетных задач, которую мы решаем совместно с правительством Бурятии. Ежегодно зона покрытия 4G растет, в прошлое уходят те времена, когда приходилось преодолевать немалые расстояния от села для того, чтобы просто позвонить», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.В этом году по данным статистики основные пики роста трафика наблюдались в начале года — в январе–марте и сейчас — в сентябре. В месяц жители одного населенного пункта в среднем потребляют по 3,9 терабайта информации. 1 терабайт данных можно приравнять к 500 часам видео или 250 тысячам фотографий, сделанных камерой смартфона, или 6,5 млн страниц документов.«За пять лет реализации проекта УЦН 2.0 голосовая связь и интернет появились в 73 малых населенных пунктах региона. В плане коммуникаций жизнь однозначно поменялась в лучшую сторону. До конца этого года базовые станции будут построены еще в 18 селах республики. Наша цель — обеспечить мобильной связью и интернетом всех жителей Бурятии, в первую очередь из отдаленных и малочисленных сёл», - сообщил врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Владимир Кружихин.«Ростелеком» реализует УЦН 2.0 на территории республики с 2021 года. Федеральный проект разработан для населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.