Общество 30.09.2025 в 14:45

«Ростелеком» назвал сёла Бурятии, где живут самые активные пользователи мобильного интернета

В месяц жители одного населенного пункта в среднем потребляют по 3,9 терабайта информации
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Ростелеком» назвал сёла Бурятии, где живут самые активные пользователи мобильного интернета
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» составил рейтинг населенных пунктов Бурятии, в которых жители больше всего пользуются мобильным интернетом, подключенным по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Оператор проанализировал данные с января 2025 года и определил топ-5 сёл. 

Первое место по объему интернет-трафика занял улус Шулута Тункинского района, на втором месте село Старые ключи Бичурского района, на третьем — Санномыск Хоринского района, на четвертом — поселок Холодная Северобайкальского района и завершает топ-5 улус Субуктуй Кяхтинского района. 

С начала года жители каждого населенного пункта скачали и передали от 6 до 11 терабайт данных. По-прежнему жители сёл больше скачивают информации, чем отправляют. Входящий трафик составил большую часть — 93 процента. 

Четыре из пяти населенных пункта уже входили в аналогичный рейтинг. Например, по итогам предыдущих двух лет улус Шулута занимал первые строчки рейтинга: в 2023 году был на третьем месте, а по итогам 2024 года поднялся на первое место. Третий год подряд в пятерке сёл с наиболее активными пользователями — Старые Ключи, Санномыск и Холодная.

«Обеспечение пользователей услугами связи в сельской местности остается для нашей компании одной из приоритетных задач, которую мы решаем совместно с правительством Бурятии. Ежегодно зона покрытия 4G растет, в прошлое уходят те времена, когда приходилось преодолевать немалые расстояния от села для того, чтобы просто позвонить», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.

В этом году по данным статистики основные пики роста трафика наблюдались в начале года — в январе–марте и сейчас — в сентябре. В месяц жители одного населенного пункта в среднем потребляют по 3,9 терабайта информации. 1 терабайт данных можно приравнять к 500 часам видео или 250 тысячам фотографий, сделанных камерой смартфона, или 6,5 млн страниц документов. 

«За пять лет реализации проекта УЦН 2.0 голосовая связь и интернет появились в 73 малых населенных пунктах региона. В плане коммуникаций жизнь однозначно поменялась в лучшую сторону. До конца этого года базовые станции будут построены еще в 18 селах республики. Наша цель — обеспечить мобильной связью и интернетом всех жителей Бурятии, в первую очередь из отдаленных и малочисленных сёл», - сообщил врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Владимир Кружихин.

«Ростелеком» реализует УЦН 2.0 на территории республики с 2021 года. Федеральный проект разработан для населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.
Теги
связь

Все новости

В Бурятии заработает бесплатное юридическое бюро
30.09.2025 в 16:17
В Улан-Удэ пропавшая девушка вернулась домой
30.09.2025 в 16:16
В Улан-Удэ нашли подростка, которого искали около месяца
30.09.2025 в 16:08
Иркутянин тайно оформил 100-тысячный кредит на знакомую улан-удэнку
30.09.2025 в 15:49
По факту массовой давки в иркутской школе следователи проводят проверку
30.09.2025 в 15:42
«Муж успел вынести только нашего трехлетнего сына»
30.09.2025 в 15:33
В Бурятии мужчина зарезал сына своей сожительницы
30.09.2025 в 15:19
В Улан-Удэ станет на две современные библиотеки больше
30.09.2025 в 15:12
В Монголии нашли останки 27 советских солдат
30.09.2025 в 14:55
«Ростелеком» назвал сёла Бурятии, где живут самые активные пользователи мобильного интернета
30.09.2025 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии заработает бесплатное юридическое бюро
Оно начнет свою деятельность с 1 января 2026 года
30.09.2025 в 16:17
В Улан-Удэ нашли подростка, которого искали около месяца
Все это время он жил у знакомых
30.09.2025 в 16:08
Иркутянин тайно оформил 100-тысячный кредит на знакомую улан-удэнку
Мужчина оказался зависимым игроманом
30.09.2025 в 15:49
В Улан-Удэ станет на две современные библиотеки больше
Город выиграл субсидию от министерства культуры России
30.09.2025 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru