Происшествия 30.07.2026 в 16:13
«Кричал: «Дави её!»
В Новосибирске водитель наехал на женщину после скандала из-за парковки
Текст: КП-Новосибирск
Сибирячка Ольга Гаврилова утром перед рабочим днем оказалась в центре конфликта на парковке. На неё в буквальном смысле наехал незнакомец на своей машине. Произошло все еще в мае, но спустя два с половиной месяца виновные так и не были найдены. Подробности случившегося пострадавшая рассказала КП-Новосибирск.
Инцидент был утром 13 мая. Ольга тогда приехала на работу и припарковалась на своем обычном месте.
— Тут появился какой-то мужчина, который был этим недоволен — стал тыкать, хамить, оскорблять меня за то, что я там встала. Сказал, что если я еще раз здесь припаркуюсь, то сильно об этом пожалею. Я ответила, что автомобиль стоит на общественной территории и никаких правил дорожного движения я не нарушала, — рассказала Ольга.
После этого женщина решила снять на телефон лицо агрессивного мужчины и номер его автомобиля, и скандал разгорелся еще сильнее.
— Я отошла — я стояла на перекрестке, где находится гимназия №13 и пешеходный переход, то есть на достаточно безопасном месте между дворами, а рядом стоял автомобиль. То ли он подъехал недавно, то ли стоял уже давно, я не заметила. И эта машина стала двигаться, а мужчина, который угрожал мне, закричал: «Дави её!». И тот стал давить меня бампером. А мужчина продолжал меня оскорблять, после чего уехал, — говорит потерпевшая.
После случившегося женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у нее ушиб мягких тканей, гематому и ссадины
Пострадавшая подала заявление в полицию. Однако, по словам женщины, за два месяца виновника не нашли.
— На сегодняшний день, 29 июля, у меня до сих пор нет информации от полиции. Последний раз мне сообщили, что лицо, причастное к происшествию, не установлено. Автомобиль, который меня давил, принадлежит девушке, но, насколько мне известно, с ней полиция также не разговаривала. По факту говорят, что здесь статья 6.1.1 КоАП — побои, но я с этим не согласна, — рассказала Ольга КП-Новосибирск
Сейчас женщина направила жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку. в том числе проверить версию об умышленном наезде и причинении вреда здоровью.
— Свидетелей случившегося почти не было. Рядом гимназия, ходили школьники, но я их не запомнила. Фактически только моя видеозапись и есть доказательство, — говорит Ольга.
Инцидент был утром 13 мая. Ольга тогда приехала на работу и припарковалась на своем обычном месте.
— Тут появился какой-то мужчина, который был этим недоволен — стал тыкать, хамить, оскорблять меня за то, что я там встала. Сказал, что если я еще раз здесь припаркуюсь, то сильно об этом пожалею. Я ответила, что автомобиль стоит на общественной территории и никаких правил дорожного движения я не нарушала, — рассказала Ольга.
После этого женщина решила снять на телефон лицо агрессивного мужчины и номер его автомобиля, и скандал разгорелся еще сильнее.
— Я отошла — я стояла на перекрестке, где находится гимназия №13 и пешеходный переход, то есть на достаточно безопасном месте между дворами, а рядом стоял автомобиль. То ли он подъехал недавно, то ли стоял уже давно, я не заметила. И эта машина стала двигаться, а мужчина, который угрожал мне, закричал: «Дави её!». И тот стал давить меня бампером. А мужчина продолжал меня оскорблять, после чего уехал, — говорит потерпевшая.
После случившегося женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у нее ушиб мягких тканей, гематому и ссадины
Пострадавшая подала заявление в полицию. Однако, по словам женщины, за два месяца виновника не нашли.
— На сегодняшний день, 29 июля, у меня до сих пор нет информации от полиции. Последний раз мне сообщили, что лицо, причастное к происшествию, не установлено. Автомобиль, который меня давил, принадлежит девушке, но, насколько мне известно, с ней полиция также не разговаривала. По факту говорят, что здесь статья 6.1.1 КоАП — побои, но я с этим не согласна, — рассказала Ольга КП-Новосибирск
Сейчас женщина направила жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку. в том числе проверить версию об умышленном наезде и причинении вреда здоровью.
— Свидетелей случившегося почти не было. Рядом гимназия, ходили школьники, но я их не запомнила. Фактически только моя видеозапись и есть доказательство, — говорит Ольга.